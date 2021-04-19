Оборонно-спортивные игры «Зарница» в Ленобласти завершились победой отряда Бугровской школы

Семь школьных команд боролись за победу в первых детско-юношеских оборонно-спортивных играх «Зарница» Ленинградской области. Ловкие и смелые ребята демонстрировали силу, меткость, навыки ориентирования и командного взаимодействия.

Игры были посвящены 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участникам предстояло преодолеть целую вереницу испытаний, среди которых прохождение полосы препятствий, стрельба из пневматического оружия и даже оказание первой медицинской помощи «раненому» товарищу.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, победителем региональных игр стал отряд Бугровской СОШ. Теперь ребята будут представлять Ленинградскую область в финале всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в Москве.

Отметим, что игра «Зарница» способствует развитию у ребят ловкости и выносливости, а также учит сплоченности и взаимовыручке. Кроме того, ребята осваивают навыки оказания экстренной медицинской помощи, учатся обращаться с оружием и оттачивают навыки ориентирования на местности.

Фото из архива «В.в.»