Ленинградская панорама: Ушастый бизнес, или С кроликами по жизни

Спецпроекты службы занятости населения Ленинградской области – это реальный шанс приблизиться к мечте.

С начала года при финансовой поддержке областной службы занятости 22 жителя региона открыли свое дело. Ленинградцы выбирают самые разные сферы – от кафе до юридического агентства. А вот жительница Лодейного Поля Екатерина Спатар стала фермером.

К 37 годам жизнь у Екатерины Спатар, по общепринятым меркам, сложилась весьма удачно. Два высших образования, работа на госслужбе, стабильность. Но что-то тревожило, заставляло возвращаться к детским воспоминаниям о приусадебном участке, о близости к земле, природе… Вечерами она с удовольствием занималась подсобным хозяйством, кроликами, которых завела несколько лет назад.

В прошлом году Екатерина уволилась, зарегистрировалась на бирже труда и стала обдумывать, как податься в фермеры.

Ленинградская биржа труда предоставляет безработным, желающим открыть свое дело, единовременную выплату в размере 192 тыс. рублей на покупку оборудования. Екатерина зарегистрировала крестьянское (фермерское) хозяйство – справиться с формальностями в формате «одного окна» помог проект «Займись делом». Написала бизнес-план, купила 40 клеток и поилок для кроликов, наняла на бирже экспедитора (за создание рабочего места полагается 96 тыс. рублей) и стала главой кроличьей фермы.

Сейчас все ее заботы связаны с ушастиками. «Не жалеете, что решились круто изменить жизнь?» – спрашиваю новоявленного фермера.

«Я мечтала заниматься фермерством и довольна тем, как развивается мое дело. Сейчас у меня 300 кроликов элитных мясных пород. Вот, например, панноны. Это бройлерная порода с нежным, очень вкусным мясом. Мы поставляем молодую крольчатину в два магазина Лодейного Поля», – рассказывает Екатерина.

«А почему именно кролики?» – продолжаю я интересоваться.

«Некоторое время я работала в детском саду и знаю, как много сейчас малышей с аллергией, с непереносимостью белка. Крольчатина – отличный диетический продукт, он пользуется устойчивым спросом, – отвечает собеседница и делится проверенным рецептом. – Попробуйте приготовить кролика с капустой. На дно жаровни укладывают нашинкованную белокочанную капусту, сверху кусочки мяса и еще слой капусты. Из специй – только соль и перец, не перебивайте вкус кролика приправами. Запекают в духовке 30 минут при температуре 220 градусов. Быстро и просто, а при этом пальчики оближешь!»

Сейчас семья Спатар ждет выделения земли в Янеге. На имеющейся ферме становится тесно. Новые площади позволят не только увеличить поголовье до двух тысяч, но и поставить теплицы для выращивания овощей.

Мила Дорошевич