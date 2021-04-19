Ленинградская панорама: новости комитетов

Дайджест главных изменений и новостей в работе областных комитетов за прошедшую неделю.

В Ленинградской области стартует #Электровесна – акция по приему техники.

Бывшая в употреблении электроника содержит потенциально вредные и опасные вещества, поэтому ее нужно правильно утилизировать. Не несите старый телевизор на свалку, лучше отдайте его в переработку. С 17 апреля в ряде населенных пунктов Ленобласти начинают работать приемные пункты, куда можно сдать компьютерное и медицинское оборудование, офисную и мелкую бытовую технику, телефоны, телевизоры, электроинструмент. Точные адреса и время работы приемных пунктов можно найти в интернете по ссылке rsbor.ru/electro.

Больница вернулась к прежнему режиму

«Ковидный» стационар в Токсово прекратил прием пациентов с коронавирусом. Теперь местная межрайонная больница работает в прежнем режиме. В бывшем «ковидном» корпусе располагаются два отделения: для людей с соматическими заболеваниями и для перенесших COVID-19 (реабилитация).

«С учетом того, что свободный коечный фонд сейчас превышает 30%, мы приняли решение прекратить госпитализацию в Токсово. Там сейчас 70 коек», – сказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Отметим, что в Ленобласти идет постепенное снижение заболеваемости ковидом, число госпитализаций сокращается.

Появились новые гнезда для уток

Сотрудники ЛОГКУ «Леноблохота» совместно со специалистами областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира установили искусственные гнездовья для уток на водоемах общедоступных охотничьих угодий Выборгского района Ленобласти.

Гнезда тоннельного типа идеально подходят для крякв и других видов птиц, которые гнездятся на земле. Их установка позволяет существенно повысить численность диких уток, так как в удобном гнезде птица может за сезон высиживать не один выводок, а два. К тому же находящуюся в укрытии наседку трудно заметить с воздуха, а значит, хищных пернатых она может не опасаться.