Где есть печки-лавочки – там и стол накрыт!

В конце марта в нашем регионе состоялся Форум потребительского рынка, на котором, помимо подведения итогов традиционного конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка», обсуждался самый главный вопрос времени: как восстановить отрасль в этот сложнейший период. Выступая на форуме, губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко отметил: «По итогам прошедшего года мы видим, кто выиграл, а кто проиграл. Безусловно, выиграла торговля. Мы видели, что идет рост товарооборота и на продовольственном, и на непродовольственном рынке. Проиграли бытовое обслуживание и общепит. В этих сферах были самые большие ограничения и было сложно восстановиться. Наша задача – помочь бизнесу удержаться. Не только льготами, это, как я говорю, «рыба». Надо дать «удочку» – госзаказы для малого и среднего бизнеса, новые ниши, обучение».

Вот и на кафе, которое хорошо знакомо и, заметьте! – любимо не только жителями поселка имени Морозова, почти год висело объявление: «Кафе закрыто в связи с пандемией. Работаем на вынос по предварительным заказам»… Но начнем издалека. С истории. И с цитаты из Василия Шукшина.

«Давайте с начала, давайте от печки»!

Если вы помните, то герой Василия Макаровича, деревенский мужик Иван Расторгуев, которому предложили вместе с женой отдохнуть в южном санатории, изначально был такого мнения: «Не отдых мне этот нужен! Я вон пошел с удочкой, посидел на бережку в тенечке – и все, и печки-лавочки! Да еще бутылочку в кустах раздавлю»…

Когда группа единомышленников и энтузиастов, задумавшая в начале двухтысячных совершить небольшую «кулинарную революцию» в поселке им. Морозова, придумывала, каким будет образ и стиль будущего кафе, без особых сомнений решила, что последний пункт заявления шукшинского «чудика» из их программы будет решительно изъят. Никаких «бутылочек в кустах»! Ни крепкого, ни слабого алкоголя в кафе не будет, как и сигарет. Интернета тогда еще не было, но когда он появился в нашей жизни, был отвергнут и этот вид развлечения.

– Никто не верил, что у нас что-то получится из этой затеи, – в один голос сказали мне при встрече участники и создатели кафе со славным названием «Печки-лавочки».

От спиртного отказались по идейным соображениям. В наше кафе приходят вкусно поесть и сладко выпить. Но только чай, морс, домашний квас. От проведения банкетов мы не отказываемся, но за горячительное на них не отвечаем. Наше дело – вкусная и здоровая пища. А спиртное – пожалуйста, свое, и только до 11 часов вечера. Мы честное слово дали жителям дома, что пьяных безобразий в наших «Печках-лавочках» не будет, и слово свое держим, – раскрывал тайны общепита директор ОО Павел Тонких. – У людей был печальный опыт соседства с кафе в предыдущие годы, которым руководили другие люди, и они чуть ли не акции протеста устраивали, когда мы заявили о своем намерении открыть в бывшем помещении универмага «Ладога» свои «Печки-лавочки».

– Хотелось, чтобы в названии был всем знакомый и понятный смысл, что-то родное, – рассказывает директор кафе Наталья Анатольевна Тонких, сменившая в свое время профессию парикмахера на сферу, в которой никогда не работала, не собиралась работать. Но все получилось.

– А успех приходит тогда, когда дело становится любимым, за него переживаешь, радуешься, когда получается задуманное. А главное – хочешь людям доставить радость. Греют слова благодарности, когда говорят спасибо на выходе. И приходят вновь и вновь.

Про самовары, утюги и прялки

А на выходе, равно как и на входе, гостей кафе встречает, разумеется, та самая печка, с которой все и началось. Есть, разумеется, и лавочки. Летом их выносят на улицу, можно посидеть, подумать и помечтать…

Весь интерьер задуман и выполнен в классическом стиле русской избы. Между кругляшей бревенчатых стен пропущен пеньковый канат, на окнах со ставнями бабушкины ситцевые занавесочки… На широких подоконниках окон коллекция старинных самоваров, прялка, чугунные утюги, которые заправляли еще угольком. В печке – старинные чугунки, горшки и кринки глиняные. От всего веет подлинной, а не надуманной стариной и уютом.

Автором идеи был замечательный художник, иконописец и архитектор Владимир Илларионович Тонких, отец Павла. Воплощение в жизнь совместное. Многие приложили не только руку, но и сердце. Более того, скажу: когда в кафе появились первые «артефакты», привезенные с Псковщины, исторической родины Владимира Илларионовича и Нины Петровны Тонких, морозовские земляки, у которых на чердаках, в подвалах и сараюшках лежали какие-то старинные вещи, стали приносить их в кафе.

– Возьмите в дар рушник, – просили люди, – бабушка еще вышивала, жалко выбрасывать, а у вас он на месте будет.

Несли утюги, старинные рубеля для глажения белья, квашню для теста, деревянное корытце для рубки капусты…

Так что здесь не просто кафе, а еще и своеобразный филиал музея старинного быта. Вот такую добрую память оставил по себе Владимир Тонких, который погиб по трагической случайности в прошлом году. Скорбел по художнику, написавшего для местного храма прекрасный иконостас, весь поселок. Люди же по-прежнему приходят в храм за пищей духовной, в кафе – за обыкновенной, земной.

«Еда как искусство»

О вкусной и здоровой пище на Руси написано много книг. Павел Тонких их перечитал немало. В результате в меню кафе появился вкуснейший, и главное – очень полезный «копорский чай», который готовится по старинным рецептам. Розовые султаны иван-чая встречают нас повсеместно, но что в древности это был основной напиток на Руси – бодрящий и врачующий, – мало кто знает. Равно как и то, что черные да зеленые чаи из Англии, Индии и Китая появились у нас на столе не так и давно. Гитлер, например, объявил войну еще и копорскому чаю, поскольку считал, что секрет силы и выносливости советских солдат кроется в том, что они пьют именно его. Другого-то на фронте не было.

Павел Тонких мечтает возродить хотя бы в нашем регионе интерес к старинному напитку. Еще у него в меню разнообразие квасов и выпечки. Выпечка – «конек» Нины Петровны, мамы и бабушки. В свое время именно она задумалась: а почему хлеб, который пекла в старинном псковском селе Волышево, бывшей усадьбе графа Строганова, еще ее бабушка, практически не плесневеет, только подсыхает, и хватало его порой на месяц. Хлеб был бездрожжевой, на закваске, которая была главной ценностью семьи. Ее передавали из поколения в поколение. В приданое невесте, помимо беленых холстов, давали горшочек с закваской.

Нина Петровна призналась, что много лет искала секрет старинного хлеба, экспериментировала и научилась многому. Пекла медовые пряники, пироги-рыбники и всякое, но только благодаря интернету нашла искомое – рецепт бездрожжевого теста из ржаной муки. Наткнулась на открытый урок по выпечке, который вела монашенка из старинного монастыря.

– Кстати, монастыри, – рассказывает Нина Петровна, – были основными хранителями традиций не только духовных, но и рецептов. В любом случае национальная кухня – часть культуры народа. Недаром говорят: «Ты то, что ты ешь», поэтому в нашем кафе сейчас широко представлена постная пища, мы любители так называемого «живого кваса и морса», квашеных овощей и настоящего ржаного хлеба, выпеченного по старинным рецептам. Он может быть с семечками тыквенными и подсолнечника, с орехами и изюмом. А когда Павел предложил мне «придумать» пирожки, в которых было бы много начинки, я придумала корзиночки с разнообразными наполнителями: с грибами, рыбой, сыром и ветчиной. Всем нравится.

Спрашиваю совладельцев кафе «Печки-лавочки», как они поначалу выживали, и Наталья Анатольевна в ответ рассказывает мне известную притчу о двух лягушках, одна из которых смирилась и утонула в крынке с молоком, а вторая билась до конца, сбила молоко в сметану и выбралась наружу.

– Я буду биться до конца, пока не найду выход, – смеется Наталья.

Павел признается, что растерялся только в первые три дня после того, как кафе закрыли. А потом…

– А потом мы пошли на такой «мозговой штурм», – рассказывал он мне откровенно. – Да, пришлось большую часть коллектива сократить. Если были в семье работающие люди, значит, семья может продержаться. Оставили только «золотой фонд» коллектива. Надо отдать должное – правительство Ленинградской области из фонда поддержки платило по-среднему тем, кто остался у нас, можно сказать, в штате. Кредитов мы решили никаких не брать, даже на льготных условиях. Девушки наши надели фартучки, мы поставили на дверях столик и стали продавать выпечку в розницу, готовить под заказ. Я и сам встал, можно сказать, к станку, то есть месить тесто и печь пироги. И вот таким образом мы выжили в самое сложное время. А сейчас люди вновь приходят к нам греться у нашей печки, есть нашу выпечку и говорить спасибо. А что нам еще надо?.. Только понимание, что ты занят нужным делом на земле, которое приносит радость и тебе, и людям.

Подготовила Татьяна Трубачева

Фото Антона Ляпина