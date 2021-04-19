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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленинградской области началась посевная

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Состояние озимых культур в прекрасной форме, а это значит, что весна в Ленинградской области полностью вступила в свои права – началась посевная.

Ее старт в самом южном Лужском районе дал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. В хозяйстве «Рапти» засеяли первые в этом году 154 гектара. На этом поле совсем скоро поднимутся колосья яровой пшеницы сорта «Тризо». Семена в хозяйстве в полном объеме.

В «Рапти» почти половина посевных полей отдана под зерновые культуры, это озимая пшеница, яровая и ячмень, остальная площадь – многолетние травы и кукуруза. Хозяйства области обеспечены всем необходимым, включая господдержку в миллиард семьсот миллионов рублей. Боронование и подкормку минеральными удобрениями многие хозяйства уже провели. Осталось засеять поля, кстати, их площадь в регионе в этом году увеличится на 3,5 тысячи гектаров, что, несомненно, отразится на результате осенью.

Выращивают зерновые культуры только для внутреннего потребления, то есть весь урожай, а это миллион триста тонн пшеницы в год, расходится по области. С расширением ленинградских птицефабрик объем потребуется еще больше. В этом году проведут сев на площади больше 60 тысяч гектаров – зерновые, кормовые культуры и овощи.

Команда «Сорок седьмой»

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