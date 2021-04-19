Во Всеволожском районе проходят традиционные субботники

24 апреля на улицах городов и поселений Всеволожского района запланированы масштабные субботники. Навести порядок в своем дворе может любой желающий, а районная администрация обеспечит необходимым инвентарем и расходными материалами.

Первые субботники прошли в минувшие выходные. 17 апреля жители Всеволожска, Бугров, Дубровки, Нового Девяткино, Романовки и других поселений приводили в порядок общественные пространства и культурно значимые объекты. В Колтушах в этот день добровольцы потрудились на территории Братского захоронения советских воинов, погибших в 1941–1945 гг. Волонтеры убрали жухлую листву и мусор, побелили стволы деревьев и украсили территорию цветами.

На славу потрудились и жители Коккорево, убравшие после зимы территорию близь мемориального комплекса «Разорванное кольцо». В Рахьинском поселении наводили порядок у Ладожского кургана, а в Заневке в этот день вывезли крупногабаритный мусор с территории мемориалов.

24 апреля жителей Всеволожского района приглашают навести порядок на улицах и придомовых территориях. Озаботиться состоянием своих участков также просят владельцев частных домов: провести санитарную обрезку деревьев, убрать собравшийся за зиму мусор, по возможности озеленить территорию.

О местах сбора на общественных территориях можно узнать в администрации своего поселения. Получить информацию по выдаче инвентаря можно в отделе дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского района по номеру телефона 8 (813-70) 25-124 или по электронной почте blagodor@vsevreg.ru. Если это территория многоквартирных домов, обращаться необходимо в управляющую компанию.