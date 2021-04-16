Ученики Всеволожского «Кванториума» создали приложение по поиску работы для подростков

Мобильное приложение поможет подросткам найти подработку на лето. Юному соискателю необходимо лишь заполнить анкету, отметить интересные вакансии и отправить заявку.

Создательницы приложения, Катя и Даша, занимаются во Всеволожском технопарке «Кванториум». Юные разработчики рассказали, что сами искали подработку на лето, но на практике найти подходящие вакансии на рынке труда «для взрослых» оказалось сложно. Так появилась идея создать инструмент помощи поиска работы для подростков.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сейчас приложение находится на стадии разработки. Помочь с базой вакансий ребятам поможет областной комитет по труду и занятости населения. Сейчас спрос на работу среди молодежи от 14 до 18 лет значительно превышает предложение. И это при том, что регионе предоставляет работодателям субсидии для организации временного трудоустройства подростков.