Проверка готовности АБЗ № 1 в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

640 тонн продукции в час – крупнейший асфальтобетонный завод на Северо-Западе переходит на новые стандарты. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» специалисты «Ленавтодор» проинспектировали АБЗ № 1.

Рецепт новой смеси разрабатывали здесь же, в собственной лаборатории завода. Отличие от старой смеси в количестве фракций щебня – раньше использовали 4, теперь – 6. Форма щебня округлая. Добавили усиленные вяжущие материалы, полимерные и адгезионные добавки. Производство, конечно, станет дороже, но как говорят специалисты, новая смесь позволит сделать «каркас дорожной одежды» более прочным и выносливым.

По износу будут менять верхнее покрытие. Полностью на новые асфальтобетонные смеси при ремонте дорог в регионе перейдут через два года. Но уже сейчас выбрали первых кандидатов для «новой одежды».

По данным дорожной инспекции ОНФ в рамках проекта только в этом году будет отремонтировано свыше 100 километров дорог.

Напомним, Ленинградская область занимает 2 место в Северо-Западном федеральном округе по показателям протяженности автомобильных дорог общего пользования, а по плотности дорожной сети на 1000 кв. км – 4 место.

Команда «Сорок седьмой»