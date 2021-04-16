О нерадивых собственниках объектов культуры

18 апреля отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест. Беспрецедентное решение принял в марте 2021 года Выборгский городской суд. Согласно этому решению Дом Говинга будет изъят у собственника (ООО «СК «Северо-Запад») и передан на баланс Ленинградской области. Такие решения на территории России принимаются крайне редко, и изъятие Дома Говинга стало своего рода сенсацией.

Дом Говинга стоит в самом центре Выборга по адресу: улица Крепостная, дом 11. Когда-то он считался памятником культуры регионального значения. Построен он в 1903 – 1904 годах по проекту финского архитектора Карла Хорд аф Сегерштадта. Заказчиком строительства был местный книготорговец голландского происхождения – Виктор Говинг. В результате получился пятиэтажный дом в стиле «северный модерн», богато декорированный барельефами и фресками, самое красивое здание старого Выборга. До 1980 года здесь на первом этаже работали магазины (в том числе антикварный), а на верхних этажах находились жилые помещения. Однако в 80-е годы прошлого века в доме понадобилось сделать капитальный ремонт. Тогда чиновники решили всех жителей расселить и после реставрации открыть гостиницу. Но в условиях перестройки компания, обещавшая это сделать, так и не выполнила своих обязательств. И вот уже 30 лет пустой дом разрушается.

Из него было разворовано все, что представляло хоть какую-то историческую ценность. Грабителями разобраны уникальные камины, ажурные лестницы, оторвана лепнина. В 2014 году здание было приобретено строительной компанией ООО «СК «Северо-Запад» якобы для реставрации и дальнейшей эксплуатации. Но, видимо, и эта компания переоценила свои силы, она признана банкротом. Оттого что она работ в доме не выполняла, в марте 2020 года произошло его обрушение.

Администрация Ленинградской области вынуждена была подать иск к собственнику. Суд выигран, но по закону собственник должен получить компенсацию, хотя из-за ужасающего состоянии здания она должна быть минимальной. В настоящее время идут переговоры с собственником о ее размере.

Об этом на своем брифинге сообщил корреспондентам заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Олегович Цой. Также он объявил, что возбуждено уголовное дело против собственника по доведению объекта до такого состояния. И поскольку дом в центре Выборга может обрушиться в любой момент, правительство области приняло решение – не дожидаться дальнейших разбирательств, а срочно выделить средства из резервного Фонда губернатора Ленинградской области. Для первоочередных реставрационных мер потребуется сумма порядка 20 миллионов рублей. На эти деньги планируется укрыть здание от попадания влаги и укрепить главный фасад, чтобы в ближайшие полгода можно было открыть движение по Крепостной улице, перекрытой после обрушения части здания.

Владимир Цой сообщил также, что подан еще один иск об изъятии здания от нерадивого собственника – усадьбы купца Елисеева в Белогорке Гатчинского района. Этот усадебный дом пережил и советскую национализацию, и немецкую оккупацию, но сейчас он находится на грани полного уничтожения. Его владельцев несколько раз штрафовали за безобразное состояние архитектурного шедевра, но это не дало результатов. Впереди – суд.

Хотелось бы на этом фоне обратить внимание на Всеволожский район. Мы не раз писали, что так называемый «Красный замок» на Румболовской горе мог бы являться достопримечательностью города Всеволожска, если бы не его современное состояние. Сейчас это здание также имеет собственника. Но, может быть, каким-то образом удастся заставить его привести в порядок наш исторический памятник? Или тоже изъять???

Людмила Однобокова