Ленинградская панорама: азбука призывника

В Ленинградской области в ходе весеннего призыва запланировано отправить в войсковые соединения Вооруженных сил РФ около 1500 новобранцев. Для призывников и их близких мы с помощью пресс-службы Западного военного округа составили памятку.

Ашхарумов Петр Георгиевич – военный комиссар Ленинградской области, полковник запаса. Именно военные комиссариаты (военкоматы) Министерства обороны РФ отвечают за организацию и проведение призывных кампаний.

Вуз. Служба в армии является «социальным лифтом», упрощающим поступление в высшие учебные заведения. Отслужившие юноши бесплатно занимаются на подготовительных курсах, имеют преимущества при зачислении на бюджет в гражданских и военных вузах. При поступлении в колледж или техникум экзамены сдавать не нужно, достаточно предъявить аттестат о среднем образовании.

Где. Большинство юношей по понятным причинам хотят служить рядом с домом. Рассчитывать на службу неподалеку от места проживания семьи могут новобранцы, состоящие в браке, а также имеющие детей либо родителей, нуждающихся в опеке (пенсионеров, инвалидов). Около половины призванных из 47-го региона проходят службу здесь же.

Еда. Кормят в армии плотно, вкусно, разнообразно и не менее трех раз в сутки. Вопреки стереотипам, перловку повара готовят не чаще двух раз в неделю. Российский солдат в сутки получает 4400 калорий.

Здоровье. В последние годы показатели здоровья российских призывников улучшаются. Вырос и показатель годности: сейчас он составляет 78% против 67,7% в 2010 – 2011 годах.

Современная медклассификация включает пять категорий годности призывников: «А» – годен, «Б» – годен с незначительными ограничениями, «В» – ограниченно годен (освобождение от призыва), «Г» – временно не годен, «Д» – не годен (снятие с воинского учета).

Коронавирус. Нынешняя призывная кампания проходит с учетом мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции. На призывных пунктах установлены барьеры, обязательны маски и измерение температуры. Врачи выясняют, контактировал ли призывник с больными COVID-19, не посещал ли страны с неблагоприятной эпидобстановкой. Затем юноша проходит комиссию и направляется на сборный пункт, где перед отправкой к месту службы вновь проходит медосмотр и сдает тест на коронавирус.

По прибытии в войска новобранцев ждет двухнедельный карантин. В казармах установлены дозаторы с дезинфицирующей жидкостью, бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха. У входов – пункты барьерного контроля с термометрами и места для обработки рук. Военные медики ведут постоянный мониторинг состояния здоровья военнослужащих.

Наряд. Дежурства на кухне ушли в прошлое. Столовые обслуживают аутсорсинговые компании.

Режим дня. Подъем – в 6.00, отбой – в 23.00. В субботу разрешается лечь спать на час позже и в воскресенье встать в 7 утра.

Подготовила Людмила Кондрашова

Более 3000 юношей из Ленобласти ежегодно служат в армии

Экспресс-опрос

Житель Гатчинского района Алексей Смирнов, недавно вернувшийся со службы.

– Как вы привыкали к службе?

– Первые пару месяцев было непросто. Никак не мог приспособиться к раннему подъему. Я «сова» – обычно и встаю, и ложусь гораздо позже. Но постепенно адаптировался, сейчас даже нравится такой режим.

– Что понравилось в армии?

– Я приобщился к физическим нагрузкам, подкачал мышцы. Неожиданно пришлась по душе стрельба, у меня сразу стало хорошо получаться. А главное – появились новые друзья, с которыми, уверен, будем общаться и на «гражданке». Стал понимать, что такое армейское братство.

– Как думаете, поможет вам армия по жизни?

– Год службы – уж точно не потерянное время! Я многому научился, приобрел специальность «водитель-механик». Теперь собираюсь поступать в технический вуз. Думаю, все получится, потому что для отслуживших предусмотрены льготы.