В Ленобласти с 16 апреля объявлен пожароопасный сезон

С 16 апреля в связи с установившейся сухой погодой в лесах Ленинградской области объявлен пожароопасный сезон. Соответствующий приказ выпустил областной комитет по природным ресурсам.

До конца пожароопасного сезона при посещении лесов туристы и отдыхающие обязаны соблюдать ряд жестких правил и ограничений. Так, в областных лесах запрещено разводить открытый огонь, а также бросать окурки и спички. Нельзя оставлять легковоспламеняющиеся вещи, такие как промасленные тряпки или пропитанный горючим обтирочный материал. Кроме того, запрещено оставлять стеклянные бутылки или любые другие осколки стекла, которые могут сработать как зажигательная линза.

Напомним, что за нарушение установленных правил предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Любители пожарить шашлык на природе во время пожароопасного сезона могут заплатить штраф от 1,5 до 5 тысяч рублей, должностные и юридические лица – до 250 тысяч рублей.

Также специалисты напоминают о запрете несанкционированного пала травы. Стремительно распространяющийся по сухой траве огонь сложно контролировать. Такая «быстрая» очистка участка может привести к катастрофическим последствиям, когда в огне гибнет имущество не только виновников пожара, но и их соседей, и государственных организаций.

При этом самое главное правило эффективного пожаротушения – локализовать место возгорания как можно быстрее. Поэтому если вы обнаружили возгорание в лесу, немедленно сообщите об этом по телефону регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес»: 908-91-11, либо воспользуйтесь быстрым номером «101».