Ленинградская панорама: «Растения людей чувствуют»

Владимир Пацера, который в 90 лет продолжает трудиться на своем участке в Бабино-2 Тосненского района, за что не раз удостаивался звания лучшего садовода Ленобласти, – о том, как стать хорошим земледельцем.

– За 32 года, что занимаюсь своим участком, я пришел к выводу: энергетика человека должна соответствовать энергетике той земли, которую он возделывает. Это главное. Кроме того, нужны четкие знания о почве на вашем участке, поэтому стоит заказать специалистам ее химический анализ. Затем надо составить план, сделать чертеж с точным обозначением сторон света. Чтобы даже тень от огородного домика не попадала на участок.

Многие садоводы ориентируются на лунный календарь. Но я не слишком доверяю его рекомендациям. У меня разработан свой график посадок, в основе которого – исследования Марии Тун «Посевные дни». Она ученица гениального ученого Рудольфа Штайнера, который изучал, как выращивали урожаи в Древнем мире.

Рассаду рекомендую выбирать очень внимательно. Лучше покупать растения не на рынке, а у знакомых садоводов. Я давно отказался от минеральных удобрений. Мне по душе японская ЭМ-технология, суть которой сводится к эффективному применению естественных микроорганизмов. Я написал на эту тему два десятка статей в газету «Садовод».

Растения людей чувствуют, и далеко не все им нравятся. Если, например, вы завели человека в теплицу, а огурцы отвернули свои листочки, то лучше такого гостя на огород не пускать.