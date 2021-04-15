«Дворовый тренер» приглашает жителей Всеволожска заняться спортом

На открытых площадках райцентра проходят бесплатные тренировки и спортивные игры для жителей Всеволожска. Занятия проходят бесплатно и рассчитаны на разный возраст участников – есть программы как для детей, так для взрослых и пожилых людей.

18 и 25 апреля с 11.30 до 13.00 будут проходить «Веселые эстафеты. Флорбол». Ребят приглашают принять участие в азартном спортивном соревновании на свежем воздухе. 18 апреля участников будут ждать на улице Ленинградской, д. 16, а 25 апреля – на спортивной площадке улицы Аэропортовской, д. 1.

Каждый вторник и четверг с 9.30 до 10.00 в парке возле ДК (Колтушское шоссе, д. 110) проходит оздоровительная зарядка. Короткий комплекс упражнений поможет зарядиться энергией на весь день, а регулярные нагрузки будут держать тело в тонусе!

Сразу по нескольким адресам могут собраться любители северной ходьбы. Регулярные занятия проходят у оз. Школьное (1-я Линия, д. 38) в понедельник с 10.30 до 12.00 и среду с 12.00 до 13.30; в парке Софиевка (ул. Магистральная, д. 9) в понедельник с 12.00 до 13.30 и среду с 10.00 до 11.30; в парке возле ДК (Колтушское шоссе, д. 110) по вторникам и четвергам с 9.30 до 11.00 и у молодежного центра «Альфа» (ул. Доктора Сотникова, д. 31) по вторникам и четвергам с 11.30 до 13.00.

Занятия проводят специалисты Всеволожского центра физической культуры и спорта. Мероприятия на открытых площадках проходят при благоприятных погодных условиях. Занятия организованы Отделом физической культуры и спорта администрации Всеволожского района в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» по направлению «Дворовый тренер».