Во Всеволожске наградили победителей Фестиваля «Звездная мозаика»

Красочным гала-концертом завершился муниципальный Фестиваль художественного творчества «Звездная мозаика». Лучшие танцевальные, вокальные и театральные коллективы Всеволожского района собрались вместе на сцене КДЦ «Южный» в минувшую среду, 14 апреля.

Всего за победу боролись 600 участников из 27 образовательных учреждений района. Отборочный этап конкурса проходил в онлайн-формате. Школьники присылали видеовизитки со своими работами, из которых компетентное жюри отобрало победителей по трем номинациям: «Театральное творчество», «Вокальное творчество», «Хореографическое творчество».

И вот, призеры и лауреаты конкурса получили шанс выступить перед «живой» аудиторией на праздничном гала-концерте. Среди почетных гостей были глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, глава районной администрации Андрей Низовский и глава города Всеволожска Станислав Богдевич. С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель главы администрации района по социальным вопросам Светлана Хотько и председатель комитета по образованию Ирина Федоренко.

– Хочу поблагодарить всех руководителей, которые частичку своего сердца вложили в талант наших детей, – отметила Ирина Петровна. – А всеволожская земля очень богата талантами. Много коллективов вплелись сегодня в наше созвездие. Спасибо вам, удачи и самое главное – здоровья!

Фестиваль «Звездная мозаика» проводится во Всеволожском районе уже 4 года. В этот раз конкурсанты представили 115 видео, среди которых 70 вокальных и 30 танцевальных номеров, а также 15 театральных постановок. Лучшие работы были отмечены дипломами и наградами.

Гран-при в жанре «Театральное творчество» получила театральная студия «Кудроль» (ЦО «Кудрово). Гран-при в жанре «Вокальное творчество» получили образцовый коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» (ДДЮТ Всеволожского района), музыкальная студия «Созвучие» (Муринский ЦО № 2) и образцовый ансамбль русской песни «Росиночка» (Янинский ЦО). Гран-при в жанре «Хореографическое творчество» получили: в номинации «соло» – Фирсова Василина («Муринский ЦО № 2), в номинации «хореографический дуэт» – Балыко Анастасия и Тимофеев Владимир («СОШ № 5» г. Всеволожска), в номинации «хореографический ансамбль» – коллектив учащихся 10–11 классов Кузьмоловской СОШ № 1.

Фото Антона Ляпина