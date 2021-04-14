Привокзальную площадь на Мельничном Ручье во Всеволожске реконструируют к осени

За благоустройство территории возле станции Мельничный ручей проголосовали жители райцентра. Местность уже огородили строительным забором, завершить работы планируется к осени этого года.

Пресс-служба администрации Всеволожского муниципального района представила будущий облик привокзальной площади. Помимо комфортной площадки для пассажиров, запланирована реконструкция пешеходных дорожек и создание удобной парковки.

Кроме того, проект предусматривает высадку нескольких десятков деревьев и кустарников. Обширная пешеходная зона будет украшена вазонами и декоративными фонарями, а для удобства жителей установят скамейки и даже навесы с качелями.

Отметим, что станция Мельничный ручей – одно из самых оживленных мест во Всеволожске. Ежедневный поток людей, проходящих через данную территорию, составляет порядка 6–7,5 тысячи человек. Реализация проекта проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото пресс-службы администрации ВМР