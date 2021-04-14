Ленинградская панорама: новости комитетов

Дайджест главных изменений и новостей в работе областных комитетов за прошедшую неделю.

Приоритет – «регионалкам»

В этом году в регионе в «нормативное состояние» приведут 110 км дорог. В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти сообщили, что работы, на которые суммарно выделят 2,1 млрд рублей, выполнят на 12 объектах в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тихвинском районах. Предпочтение отдадут самым загруженным «регионалкам». Так, дорожники обновят 13,3 км Гостилицкого шоссе, связывающего Ломоносовский район с юго-западом Петербурга. Отремонтируют и участок трассы Красное Село – Гатчина – Павловск протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя Киевское шоссе, выводит транспорт напрямую в Северную столицу.

ИЖС снова в лидерах

С начала года в регионе ввели почти 407 тыс. кв. м в сегменте индивидуального жилого строительства. Согласно данным комитета по строительству Ленобласти, это более половины от общего объема сданного жилья. Ввод в эксплуатацию частных домов стал лидировать в прошлом году, с началом пандемии. В этом году интерес покупателей продолжает укрепляться. Отметим, что на 2021 год Минстрой установил перед регионом план по вводу жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас он выполнен ровно на треть.

Бизнес получит «горячие» консультации

Для предпринимателей региона открыта горячая линия для консультирования. По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 представители малого и среднего предпринимательства могут сообщить о проблемах своего бизнеса и в дальнейшем получить ответы на вопросы от представителей профильных организаций.