ЖК «Радужный» во Всеволожске достроит «секретный» инвестор

АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» станет техническим заказчиком достройки корпуса 6.2 в ЖК «Радужный». Долгожданного новоселья здесь ждут более 400 дольщиков. Имя инвестора находится под грифом «секретно». Таково условие компании-застройщика. Контракт на достройку обещают подписать до конца текущей недели.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, уже подписан договор технического заказчика на достройку дома между руководством Дирекции комплексного развития территорий и конкурсной управляющей бывшего застройщика – компании «Главстройкомплекс». Площадки к стройке обещают подготовить на следующей неделе. При благоприятном стечении обстоятельств корпус 6.2 достроят к концу 2021-го года.

– Наша семья приобрела квартиру во Всеволожске, в ЖК «Радужный», корпус 6.2, но до сих пор мой квартирный вопрос так и повис в куче нерешенных проблем, – горестно говорит Ольга Чудинова. – Казалось, ничего не предвещало проблем. Жилье купили на субсидию, выданной нашей многодетной семье администрацией Всеволожского района, добавили материнский капитал и свои небольшие сбережения.

Как отмечает собеседница, по договору семья заплатила около 4 миллионов рублей. Согласно условиям, субсидию могли потратить только на строящееся жилье. Наш выбор остановился на компании «Главстройкомплекс», которая выдала справку о готовности объекта на 73%.

Напомним, что к достройке ЖК «Радужный» корпуса 6.1 и 6.6 был привлечен инвестор, который ввел объекты в эксплуатацию. От бывшего застройщика осталось еще 4 дома, в которых неравномерно зарегистрировано 680 договоров долевого участия. В данное время, в комплексе работает конкурсный управляющий, который составляет реестр кредиторов и готовит документы для достройки.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Крупнова из архива