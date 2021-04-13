О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Развитие туризма во Всеволожском районе

0 Комментариев

Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО запускает опрос с целью исследования направлений развития туризма во Всеволожском районе. Опрос состоит из нескольких блоков, в каждом блоке нужно ответить на ряд вопросов.

Прохождение опроса займет не более 10 минут. Приняв участие в данном исследовании, Вы поможете нам не только сделать наш район привлекательным туристским направлением, но и покажете, какие направления туризма интересны именно Вам. Участие в опросе анонимное, вся информация будет использоваться только в обобщенном виде. Опрос можно пройти по ссылке.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Местное самоуправление: стала ли власть ближе к людям?
  2. Губернатор Ленобласти отмечает юбилей
  3. Игорь Тонин: «Нужно уметь объединить сердца»
  4. С верой в будущее

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code