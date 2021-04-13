Радио Город Кудрово – в Книге рекордов России

В конце февраля «Всеволожские вести» писали о грандиозном международном антивоенном марафоне продолжительностью более тридцати часов, который прошел в прямом эфире Радио Город Кудрово. Сегодня мы хотим представить читателям основательницу и руководителя радиостанции, а также ведущую передач и организатора проекта «Счастливая планета» Елену СОТНИКОВУ. Многочисленные слушатели Радио Город Кудрово знают ее как Лену Гелиос.

– Лена, насколько я помню, во время памятного февральского эфира вы сделали попытку установления мирового рекорда Гиннесса и рекорда России, проведя самый продолжительный в истории радиовещания антивоенный марафон. Отсюда вопрос – рекорд получился?

– Книга рекордов России официально признала наше достижение. Так что отныне мы внесены в списки рекордсменов на уровне нашей огромной страны.

С Гиннессом ситуация пока не совсем ясна. Мы подали заявку, на протяжении четырех месяцев вели переговоры по ее согласованию, дважды вносили пошлину, связанную с обслуживанием заявки.

Но случилось для всех нас удивительное – в редакции Гиннесса нам отказали не просто в признании рекорда, но и в возможности рейтинговать саму заявку. Итоговая формулировка, которую мы на данный момент от них получили, гласит, что в проведенном мероприятии невозможно усмотреть индивидуальные достижения организаторов. Мы долго искали смысл в этом утверждении и пришли к выводу, что, видимо, там считают – поскольку в марафоне было огромное количество участников, то роль организаторов как бы нивелируется. Согласиться с этим невозможно, поэтому мы намерены подавать апелляцию и настаивать на пересмотре решения. Ведь нашей целью было вовсе не занесение в Книгу рекордов Гиннесса конкретно нашей радиостанции и не факт проведения самого длительного эфира, а именно продвижение антивоенной тематики.

Проделана колоссальная подготовительная работа по выверке контента, согласована каждая песня – а их в эфире прозвучало более ста. В радиомарафоне приняли участие 165 человек из 15 стран мира и 30 городов. Свои истории рассказали участники и свидетели боевых действий, своим виденьем проблемы поделились ученые, правозащитники, историки, общественные деятели, антивоенную тему в своих композициях представили музыканты, поэты, писатели. Мы считаем, что антивоенная тема должна звучать так громко, чтобы ее услышали все, в связи с этим и обратились в одно из самых крупных в мире изданий для публикации. Поэтому с редакцией Гиннесса наш разговор не окончен, и, я надеюсь, получив от нас дополнительные сведения, в том числе и статистику, там разделят нашу позицию о невероятной важности темы и примут документы к рассмотрению.

В целом идею пацифизма мы продвигаем не первый год. Миссия проекта «Счастливая Планета», в рамках которой и проходил наш антивоенный радиомарафон, состоит в установлении горизонтальных связей с людьми других городов, регионов и государств, с теми, кому дорог мир на земле. Цель проекта – объединить людей всего мира в стремлении жить без войн и насилия, сохранить мир и покой на планете.

К слову, под эгидой «Счастливой планеты» недавно вышла книга «Война и детство», в которой без каких-либо оценочных комментариев показана жизнь детей по обе стороны вооруженных конфликтов.

– Я знаю, что вы являетесь не только руководителем, но и основателем радиостанции. Расскажите немного о себе.

– Пути Господни неисповедимы, и это точно про меня. До радио я шестнадцать лет отработала руководителем подразделений в крупных федеральных банках. Работа была очень сложной, ответственной и интересной, но я постоянно ловила себя на мысли, что это – не мое. Однако в нужное время жизнь всех поворачивает в правильном направлении, надо только поймать момент. Одним словом, в 2016 году я решила попробовать себя в новом деле – и всё получилось. Так появились Лена Гелиос и Радио Город Кудрово.

– Из чего складывается контент вашей радиостанции?

– У нас присутствует самая разнообразная тематика. Вообще, мы зарегистрированы как СМИ культурно-просветительского, музыкального, образовательного и научного направлений. Конечно, более 80 процентов контента составляет музыка, в основном – рок. Хит-парады, обзоры – все это востребовано аудиторией. Много работаем в жанре интервью – с музыкантами, творческими людьми других профессий, учеными, педагогами. Занимаемся представлением талантливых исполнителей, продвижением концертов. Ежегодно проводим порядка пятисот профессиональных эфиров для молодых музыкантов.

Часто на волнах нашей радиостанции проходят викторины, конкурсы, интеллектуальные состязания. Например, реализован проект «Энергия ума» – это большая всерайонная интеллектуальная игра, которая проходила в несколько этапов и длилась почти месяц. За звание «самого умного» сражались команды из городов и поселений Всеволожского района. Кроме того, у радиослушателей пользуются успехом передачи, проходящие в формате ток-шоу, – обсуждаем любые проблемы, от экологических до филологических.

Нередко Радио Город Кудрово выступает в качестве транслятора музыкальных фестивалей на различных площадках как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области. В частности, мы транслировали районный рок-фестиваль «Классная площадь», который ежегодно проходит в п. Кузьмоловский. Наша аудитория постоянно растет, и на сегодняшний день насчитывает более 50 тысяч радиослушателей из разных стран мира.

– А что в планах?

– Есть у нас большая мечта – открыть на базе радиостанции продюсерский центр для продвижения талантливых людей из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Очень хочется показать миру их творчество.

Также планируем развивать сферу детского образования – под эгидой Радио Город Кудрово начинает функционировать медиацентр «Гравитация» для детей 6–18 лет с программами обучения в сфере радиовещания и журналистики, а также ознакомительными мастер-классами. Ограничения, введенные в связи с пандемией, существенно тормозят этот процесс, но, надеемся, в скором времени ситуация нормализуется.

Разумеется, мы будем продолжать сотрудничество с нашими партнерами, в числе которых издательство «Питер», Международный арт-проект «Счастливая Тарелка», другие творческие сообщества. В целом планируем развивать уже существующие проекты, создавать и поддерживать новые перспективные направления.

Беседовала Светлана Завадская

Фото Виктора Жданова