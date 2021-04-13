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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Победительнице конкурса «Мама-предприниматель» выдадут капитал в 100 тысяч рублей

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Конкурс «Мама-предприниматель» в четвертый раз пройдет в Ленинградской области.

Проект рассчитан на пять дней. В рамках программы выберут 35 женщин, которых обучат навыкам ведения бизнеса в городе Пикалево. В проекте смогут принять участие мамы в декретном отпуске и бизнес-леди с несовершеннолетними детьми. По итогам работы каждая участница составит бизнес-план. Лучший из них получит финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 19 апреля.

Как показало время, интерес к женскому предпринимательству в 47-м регионе растет. Отметим, что в прошлом году на реализацию своих проектов деловые дамы получили 51 микрозайм на общую сумму 109,2 млн рублей.

Ирэн Овсепян

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