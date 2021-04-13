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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Оркестр «Интермеццо» из пос. им Морозова завоевал Гран-при фестиваля «Восточная сказка»

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На XXXII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества – «Восточная сказка» в Казань, который проходил в конце марта, приехало более 90 коллективов со всей страны. Высшую награду получил наш оркестр «Интермеццо», а Михаил Князев удостоен награды как лучший руководитель коллектива. Сольные выступления участников оркестра «Интермеццо» также были удостоены высоких наград и оценок жюри.

Конкурс-фестиваль, организованный творческим объединением «Триумф»  при поддержке Парижской русской консерватории им. С. Рахманинова, Международной Академии Музыки Елены Образцовой, а также Санкт-Петербургской Академией последипломного образования, призван раскрыть творческий потенциал коллективов, получить компетентную оценку навыков участников, а также прикоснуться к культуре другого региона.

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