Оркестр «Интермеццо» из пос. им Морозова завоевал Гран-при фестиваля «Восточная сказка»

На XXXII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества – «Восточная сказка» в Казань, который проходил в конце марта, приехало более 90 коллективов со всей страны. Высшую награду получил наш оркестр «Интермеццо», а Михаил Князев удостоен награды как лучший руководитель коллектива. Сольные выступления участников оркестра «Интермеццо» также были удостоены высоких наград и оценок жюри.

Конкурс-фестиваль, организованный творческим объединением «Триумф» при поддержке Парижской русской консерватории им. С. Рахманинова, Международной Академии Музыки Елены Образцовой, а также Санкт-Петербургской Академией последипломного образования, призван раскрыть творческий потенциал коллективов, получить компетентную оценку навыков участников, а также прикоснуться к культуре другого региона.