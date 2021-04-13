На Колтушских холмах пройдет международное соревнование по конному спорту

Конно-спортивный клуб «Исток» готовится к международному соревнованию, которое пройдет с 16 по 18 апреля в рамках международных соревнований CEI 1* и CEIYJ 1* с параллельным зачетом для российских спортсменов.

В состав жюри будут входить представители Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Липецкой, Рязанской областей и РСО-Алания. Самым зрелищным днем будет 17 апреля, когда спортсмены выйдут на дистанцию «100 километров». А 18 апреля пройдут соревнования на дистанции «40 километров» и «80 километров». Все маршруты пролегают по живописным Колтушским холмам.

Напомним, что Конно-спортивный клуб «Исток» появился в нашем районе в 2007 году. Воспитанники клуба развивались очень стремительно. Уже в 2012 году они выиграли первенство России, в 2013 году впервые поехали на первенство мира. В 2014 году спортсмены клуба завоевали четвертое место на чемпионате Европы, а в 2017 году поехали на соревнование в Арабские Эмираты.

Некоторые воспитанники клуба «Исток» входят в сборную России по дистанционным пробегам. Очень высокий результат наша сборная показала в 2019 году, когда она заняла девятое место среди 39 стран – участниц чемпионата мира.

Конно-спортивный клуб «Исток» занимается подготовкой спортсменов в таких дисциплинах, как конкур, выездка, джигитовка. Но основным направлением клуба являются дистанционные пробеги. Организатором и бессменным руководителем КСК «Исток» является Ольга Анатольевна Ворожцова.

Людмила Однобокова

Фото группы «КСК Исток» в соцсети «ВКонтакте»