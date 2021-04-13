В Колтушах на 10 адресах появились площадки для раздельного сбора мусора

Разноцветные контейнеры с подробной информацией о правильной сортировке отходов установили на специально оборудованных площадках. Адреса для точек раздельного сбора мусора подобрали с учетом пожеланий местных жителей.

Раздельный сбор мусора в Колтушах осуществляется по адресам: ул. Верхняя у домов 1/2, 3/3, 14 и 30; Морской проезд, д. 1; ул. Генерала Чоглокова, д. 6; ул. Рябиновая, д. 5; пер. Школьный, д. 3; ул. Иоанна Кронштадтского, д. 5; ул. Чудесная, д. 6.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, специализированные баки для сбора пластика и стекла устанавливаются сразу в нескольких районах 47-го региона в рамках пилотной программы. В мае цветные контейнеры появятся в микрорайоне Южный во Всеволожске.

Предварительные итоги проекта показали высокую заинтересованность жителей в развитии экологической культуры. Всего за три месяца работы точек раздельного мусора в четырех городах региона было собрано 17,2 тонны пластика и почти 70 тонн стекла. При этом жители могут быть уверены, что рассортированные отходы отправляются на переработку.

Отметим, что одним из важных этапов решения вопросов с ТБО станет открытие заводов по глубокой переработке мусора. За три года на территории Ленинградской области планируют открыть три таких предприятия.