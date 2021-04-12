Ленобласть предоставит фермерам 142 участка по программе «Ленинградский гектар»

До 10 га земли и грант в 3 миллиона рублей смогут получить фермеры на льготных условиях в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. В этом году в рамках конкурса «Ленинградский гектар» к распределению подготовлено 142 участка общей площадью более 600 га.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Комитет по агропромышленному комплексу уже начал принимать заявки на участие в конкурсе «Ленинградский гектар». Данная программа призвана остановить отток населения из отдаленных поселений области, а также привлечь на места инициативных людей, которые будут способствовать развитию сельского хозяйства.

Победителям конкурса предоставят земельные участки на безвозмездной основе, а также гранты на развитие хозяйства. Соискателем может стать любой совершеннолетний гражданин России. Подробности участия в конкурсе на сайте Комитета по агропромышленному комплексу.