Ленинградская панорама: литература соединила города и страны

В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты».

Предполагали ли члены литературного сообщества Мги, замахнувшись в 2009 году на проведение фестиваля, что их детище вырастет в форум международного масштаба? Что проект станет ежегодным и будет проводиться при поддержке губернатора Ленинградской области и Союза писателей России?

– Создавая местное литературное объединение, мы понимали: творческие личности часто «варятся в собственном соку». А им нужно общаться с коллегами по цеху, делиться своими произведениями, получать отклики. Фестиваль для того и затевался, чтобы дать авторам шанс продемонстрировать свой дар и быть услышанными, – говорит член правления Ленинградского областного отделения Союза писателей России Светлана Конева.

В прошлом году литературный форум прошел в онлайн-формате. В 2021-м же, предвкушая возможность живого общения, заявки на конкурс прислали 530 человек! В финал жюри отобрало 260 поэтов и прозаиков из России и зарубежных стран. В этом году к проекту присоединились авторы из Алжира, Турции, Индии, Пуэрто-Рико и Нидерландов. Из-за пандемии зарубежные конкурсанты и представители 63 регионов России вновь соревновались дистанционно.

Ну а жители Ленобласти и Петербурга сполна насладились офлайн-программой (при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности): чтениями в формате «свободного микрофона» и художественными выставками, выступлениями гостей и финалистов, книжными экспозициями и мастер-классом главы Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили на конкурсные категории: ленинградская, всероссийская, международная и юношеская. В каждой учредили по три номинации: малая художественная проза, лирическая поэзия и историко-патриотическая.

По итогам конкурса жюри определило 13 лауреатов: Елена Николаева (Луга), Мария Леонтьева (Петербург), Татьяна Фролкина (Петербург), Владлен Чишкин (Краснодарский край), Денис Ткачук (Астрахань), Екатерина Кагарманова (Севастополь), Майя Галицкая (Беларусь), Руслан Пивоваров (Беларусь), Елена Заславская (Луганск), Дарья Послед (Красноярский край), Арина Сайко (ХМАО), Александр Ковалев (Саратов) и Екатерина Мотыженкова (Оренбург). Кроме того, были награждены дипломанты 1-й и 2-й степени и вручены специальные призы.

В этом году фестиваль посвятили 800-летию со дня рождения Александра Невского. Конкурсанты представили поэтический блок во славу святого благоверного князя. Тамара Самкова из Выборга и петербуржцы Александр Назаров и Сергей Дьяков получили за свои стихотворения специальные призы.

Инга Решетова

Фото предоставлено организаторами