Ленинградская панорама: «коронованный» год

Вспоминаем основные вехи двенадцати непростых месяцев, прожитых под гнетом COVID-19.

Первый случай заболевания ковидом в Ленинградской области зафиксировали 13 марта 2020 года. Жительницу Кудрово Всеволожского района, возвратившуюся из поездки в Италию, госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга. В России это был 35-й официально подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда согласно указу Президента РФ Владимира Путина дни до 4 апреля были объявлены нерабочими, в регионе «корону» диагностировали у 11 пациентов. Затем статистика поползла вверх.

Ленинградцам, как и всем россиянам, пришлось принять условия коронавируса, сломавшего привычный уклад и вмешавшегося в жизнь каждого человека. Все чаще звучало: самоизоляция, дистанция, удаленка. И еще – маски, перчатки, антисептики.

После 12 мая регион разделили на три зоны в зависимости от масштабов распространения инфекции. В красной установили самые жесткие ограничительные меры, желтая относилась к среднему режиму, зеленая зона получила максимальные послабления. Зонирование позволило региону, имеющему территории с разной плотностью населения, быстро реагировать на эпидемиологическую ситуацию, оперативно снимать ограничения с работы бизнеса в сфере услуг, торговли, общепита. Некоторые районы за год по нескольку раз меняли «окрас».

На передовой борьбы с ковидом оказались медики. Облаченные в специальные «противочумные» костюмы, они держали многодневные вахты. Врачи и медсестры, фельдшеры и санитары рисковали не только своим здоровьем, но и жизнью. В областном «Списке памяти» медиков, погибших от коронавируса и его последствий, – около 20 фамилий.

13 медицинских учреждений было перепрофилировано под инфекционные стационары. Первыми открыли ковид-отделения в Бокситогорске, Кингисеппе, Сиверской, Тосно. Чуть позже – в областном кардиодиспансере на Полюстровском проспекте Петербурга, в поселке имени Морозова и Сосновом Бору. Затем – в Волхове, Выборге, Кировске, Приозерске, Луге, Тихвине.

По мере снижения темпов распространения опасной инфекции число коек для больных ковидом в регионе неуклонно сокращается. Стационары возвращаются к привычной специализации.

Накануне «ковидной годовщины» эпидситуация в области заметно стабилизировалась. Уже несколько дней подряд держится показатель порядка 100 или чуть меньше заболевших в сутки.

– Это говорит об эффективной системе профилактики, – комментирует председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин. – Регион не отменяет систему «светофор», которая вводит ограничения в районах в зависимости от уровня заболеваемости. Мы продолжаем носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию. Развернута масштабная кампания по вакцинации – по состоянию на 1 апреля в области уже привиты 71 864 человека, из них 48 735 получили оба компонента вакцины.

По словам главы комитета, система здравоохранения региона полностью обеспечена лекарственными препаратами и оборудованием. А главное, появилась уверенность: победить коронавирус можно!

Людмила Кондрашова

75 пунктов вакцинации, в том числе 28 мобильных бригад работают сегодня в ленобласти. К 1 апреля в регион поставлено 93 822 комплекта вакцины «спутник v».

«Ковидный» светофор

По состоянию на 1 апреля 2021 года зонирование районов Ленобласти по распространению COVID-19 выглядит так:

«Красная» зона: Выборгский, Гатчинский, Киришский, Подпорожский и Тихвинский районы;

«Желтая» зона: Бокситогорский, Всеволожский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский и Тосненский районы;

«Зеленая» зона: Волосовский, Волховский, Ломоносовский, Лужский и Кингисеппский районы.

Экспресс-опрос

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»:

– Прошедший год оставил у меня три важных ощущения. Первое – бренность бытия, когда понимаешь, что сию­минутные и призрачные ценности ничто перед действительно серьезными испытаниями. Второе – уважение, поскольку оказалось, что слова «в жизни есть место подвигу» не пустой звук: люди борются с малоизученной и страшной болезнью, невзирая на опасность для собственного здоровья. Третье – уверенность в том, что ты не один, есть команда и лидеры, умеющие принимать правильные решения, организовать работу и добиваться оптимального результата. Так не только в Ленобласти, но и во всей России, а значит, мы преодолеем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленобласти — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности:

– Несмотря на сложный год, экономика региона показала хорошие результаты. Это плюс 5,2 % инвестиций (458,1 млрд руб.), стабильная работа обрабатывающих промышленных производств, рост числа предпринимателей и оборота торговли. Непростые условия помогли выйти на новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во главе с губернатором приняла правильные управленческие решения. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавливать основные отрасли промышленности. Для введения ограничительных мер область была разделена на зоны по степени распространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой помощи, директор благотворительного фонда «Дикони»:

– Когда началась пандемия, люди стали в «Инстаграме» задавать мне вопросы о коронавирусе. Путем переписки в соцсетях, конечно, нельзя кого-то вылечить, зато можно подсказать тактику действий – к каким специалистам, в какую больницу обратиться. Я отвечала всем. Так родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. Надеюсь, они помогли людям. Для меня пандемия стала постоянной, непрекращающейся борьбой на стороне добра. При этом год был как никогда богат на знакомства с прекрасными людьми. Красной нитью через него проходило слово «человечность».