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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Жители Ленобласти отправили почти 4 тысячи сообщений в «директ» губернатору

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С начала 2021 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко получил от жителей 47-го региона почти четыре тысячи сообщений в «директ». Онлайн-обращения превратились в реальный инструмент решения проблем.

Практика обращения к властям через официальные аккаунты становится популярнее с каждым днем. Как сообщает пресс-служба областного правительства, благодаря социальным сетям регион отреагировал на 8478 частных обращений. Высокую эффективность показал и портал «Решаем вместе», благодаря которому удалось решить 9400 проблем.

Трендом обращений в последнее время стали вопросы о вакцинации и выплате пособий. Не теряют актуальности сезонные проблемы с содержанием дорог. Кроме того, жителей волнуют вопросы благоустройства и вывоза мусора, работа общественного транспорта и помощь пострадавшим дольщикам.

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