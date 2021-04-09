Фестиваль «Березовый сок» принимает заявки

Березу издавна считают символом России, она воспета в поэзии, в музыке, живописи и фольклоре. А березовый сок – это народный напиток, символ весны и возрождающейся жизни. Фестиваль приурочен к Году чистой воды в Ленинградской области и пройдет 24 апреля в парке «Невский» Дубровского городского поселения.

В фестивале могут принимать участие самодеятельные детские и взрослые коллективы народного творчества учреждений культуры и образования нашего района, театральные коллективы, отдельные авторы и исполнители, малые формы (дуэты, трио), группы, мастера декоративно­-прикладного и художественного творчества независимо от ведомственной принадлежности, без ограничения возраста и количества участников коллективов, мастера по сбору, приготовлению и консервации березового сока.

Участники могут предоставлять на фестивальную программу тематические, сюжетные произведения, литературно­-музыкальные композиции, театрализованные постановки в народном стиле, обработки народных песен или авторские произведения, поэтическое творчество, согласно тематике фестиваля: Береза – символ России; Березовый сок; Год чистой воды в Ленинградской области. В рамках фестиваля проводится выставка детского рисунка «Березка белоствольная»: пейзажи, декоративные композиции и т.д.

Участникам и гостям фестиваля будут предоставлены интерактивная концертная программа для взрослых и детей с воспеванием русской березы, чистой воды в песенном, поэтическом, хореографическом, театральном, литературном, декоративно-­прикладном творчестве; город мастеров; работа секций по подсочке берез, консервации березового сока, секций березового кваса, каши, секция изготовления поделок из бересты, секция чаги, дегтя, березового сиропа и др.

Заявки и фонограммы на участие в фестивале подаются до 12 апреля 2021 года (включительно) ежедневно в АМУ «КДЦ «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, по тел./факс 8 (813­70) 40­084, эл. почта: ufeduloff@mail.ru

Фото Антона Ляпина из архива «В.в.»