В 27 городах Ленобласти пройдут масштабные субботники

24 апреля жители Ленинградской области и профильные службы приведут в порядок памятные места, прибрежные участки и общественные территории в ходе всероссийского субботника.

В этом году добровольцы выйдут на территории, которые будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды». Во время мероприятия жители также смогут познакомиться с детальными дизайн-проектами будущего преображения. Отдать свой голос за приглянувшийся проект можно будет с 26 апреля по 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru.

Благоустройство общественных пространств запланировано на будущий год в 27 городах Ленинградской области, среди которых Всеволожск (территория в границах ул. Победы, Магистральная, Дружбы, Связи), Кудрово (территория между железной дорогой и ул. Центральная), Мурино (ул. Шувалова от Охтинской аллеи до Петровского бульвара) и Сертолово (центральная аллея, мкр. Черная Речка в районе д. 5, 20).

Отметим, что масштабная уборка общественных пространств откроет ежегодный месячник по благоустройству, в рамках которого будут организованы субботники во дворах и на общедомовых площадках. Также во всех районах 47-го региона после зимы приведут в порядок территории возле мемориалов, памятных мест и воинских захоронений. Ряд мероприятий будет посвящен Году чистой воды – добровольцы будут очищать берега возле рек и озер. Официально месячник стартует 24 апреля и продлится до 11 июня, но если позволит погода, то в некоторых районах субботники стартуют раньше.