В Романовке открывается Университет третьего возраста

Во Всеволожском районе открывается вторая региональная площадка для обучения пожилых людей. Сейчас идет набор на первый курс, посвященный компьютерной грамотности.

«Университет третьего возраста» – областной проект бесплатных просветительских курсов для пожилых. Самые популярные программы направлены на повышение компьютерной и правовой грамотности, заботе о здоровье и ознакомление с лечебной физкультурой. Также возрастные студенты оценили курсы, посвященные краеведению, культуре и искусству.

Первый университет для взрослых работает во Всеволожске и является одним из направлений работы общественной организации Всеволожского района «Диалог поколений». «Филиал» в Романовке начнет свою работу в конце апреля, сейчас идет набор на курс компьютерной грамотности для пожилых. Узнать подробнее об образовательных программах Университетов и записаться на курсы можно по телефону 8 (813-70) 210-07 или по электронной почте dialog_pokoleniy@bk.ru.