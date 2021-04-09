Во Всеволожском районе пройдет благотворительный сбор макулатуры

Акция по сбору вторсырья в помощь Матвею Куликовскому пройдет во Всеволожском районе в третий раз. Теплый прием и активное участие местных жителей вдохновили организаторов расширить фронт работ: 24 апреля в районе будут работать две точки сбора – во Всеволожске и Колтушах.

Впервые волонтеры вышли на улицы райцентра в январе этого года. Об акции люди узнавали из социальных сетей. Однако небольшой плакат с важной информации о Матвее и уверенно растущие коробки макулатуры привлекали внимание случайных прохожих – непривычная идея сдавать вторсырье на доброе дело многим пришлось по душе.

– В декабре прошлого года ко мне обратился волонтер, от которого я узнала о ребенке со смертельным диагнозом СМА-1, – рассказывает организатор акции Светлана Гарифуллина. – Единственный шанс на спасение Матвея— препарат Zolgensma стоимостью 160 миллионов рублей! А ещё говорят, что здоровье не купишь! Однако с такой бедой семье Матвея самостоятельно никак не справиться. Являясь мамой двоих детей, остаться в стороне я, конечно же, не могла. Чужих детей не бывает. Возникла идея создать благотворительный сбор в родном Всеволожске.

Во время первой акции удалось собрать более полутора тонн макулатуры. К следующему сбору всеволожцы подготовились основательнее: всего за несколько часов к назначенному месту неравнодушные жители принесли свыше 3,4 тонн макулатуры. Однако это всего лишь один небольшой шаг к намеченной цели.

– Радует, что в нашем городе много добрых, отзывчивых и неравнодушных людей, готовых прийти на помощь, – отмечает Светлана Гарифуллина. – В апреле мы готовимся провести третий благотворительный сбор макулатуры в помощь Матвею! Приглашаю всех жителей нашего города принять активное участие в субботнике добра. Помогать – совсем не трудно!

24 апреля любой желающий может попробовать себя в роли волшебника, ведь превратить старую бумагу в лекарство не так уж сложно. Жителей и гостей Всеволожска организаторы будут ждать на Всеволожском проспекте, д. 54. В Колтушском поселении макулатуру будут собирать в деревне Старая, на Юбилейной аллее со стороны школьного переулка. Акция продлится всего пару часов – с 13.00 до 15.00.

Кроме того, во Всеволожске работают пункты постоянного сбора. Один из них на улице Гоголя, д. 1, (пункт приёма макулатуры «Синай»), второй на улице Пушкинской, 128А (ВсевЭкоЦентр).

Что можно сдать: книги, газеты, журналы, листовки, старые календари, каталоги, коробки (в том числе из-под каш, конфет, кексов и т.п.), картон, бумагу (для переработки подходит любая: офисная после шредера, белая А4 исписанная и изрисованная, если ее много, то просьба собирать отдельно).