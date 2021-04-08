Театральный фестиваль «Всеволожская весна» покажет семь премьерных спектаклей

Открытие главного культурного фестиваля Всеволожского района состоится уже в эту субботу, 10 апреля. На сцене Всеволожского центра культуры и досуга именитые театры Ленинградской области и Санкт-Петербурга покажут 11 спектаклей, семь из которых будут премьерными.

Первой премьерой фестиваля станет ироничный водевиль «Сегодня расписался с одной, завтра с другой» в исполнении артистов труппы драматического театра «Комедианты». Зрителям обещают яркое сочетание танцев и вокала, трагикомичных монологов и лирических диалогов. Постановка откроет фестиваль 10 апреля в 16.00.

Напомним, что фестиваль будет идти до 24 апреля на базе Всеволожского ЦКД и на выезде. Показы спектаклей проходят на безвозмездной основе, на выездные спектакли будет организован бесплатный автобус. За пригласительными билетами обращайтесь на кассу Всеволожского ЦКД (Колтушское шоссе, д. 110) в будние дни с 14.00 до 19.00, суббота с 12.00 до 16.00.

Фото драматического театра «Комедианты» со спектакля «Сегодня расписался с одной, завтра с другой»