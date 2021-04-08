«Поехали на Луну!»: «Роскосмос» работает над масштабными космическими проектами

В Ленинградской области планируется провести ряд мероприятий, посвященных 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Школьники региона смогут принять участие во всероссийском открытом уроке «Он сказал «Поехали!». В некоторых районах пройдут выставки. Со знаменательной датой жителей региона поздравил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

К празднику «Всеволожские вести» взяли эксклюзивное интервью у космонавта, Героя России, полковника Салижана Шарипова, с которым корреспондент газеты познакомилась много лет назад, работая корреспондентом в Бишкеке.

Его космическая одиссея началась в далеком киргизском городе Узген, где родился будущий летчик-испытатель. Ещё маленьким мальчиком впервые в местной библиотеке взял в руки книгу о космонавтах. Рассказы об увлекательных межгалактических путешествиях школьник Салижан взахлеб читал день и ночь. Многие истории знал наизусть, но продолжал перечитывать снова и снова, всякий раз отыскивая для себя что-то новое. Уже тогда Шарипов решил, что обязательно должен полететь в космос.

Ему было 17 лет, когда он переступил порог Оренбургского авиационного училища. Но, узнав, что там готовят летчиков-бомбардировщиков, а не летчиков-истребителей, отказался от поступления. После службы в Советской армии настойчивый парень поступил в Харьковский авиационный институт имени дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца, а в 1990-м был отобран в отряд советских космонавтов. С этого началась звездная эпопея Салижана Шарипова. Сегодня он в постоянных разъездах и многочисленных командировках: от Хьюстона до Бишкека. Но в своем сверхплотном графике он нашел время, чтобы поговорить о космонавтике и, разумеется, рассказать о самом себе.

– Салижан Шакирович, где вы в данную минуту? – решили мы уточнить координаты нашего собеседника.

– В «Звездном городке», занят обучением молодых космонавтов в Центре подготовки. Одновременно, вместе с командой «Роскосмоса», работаем над грандиозной задачей: планируем пилотируемые полеты космонавтов и астронавтов вокруг Земли и высадку человека на Луну.

– Звучит как фантастика. Разве это реально?

– Конечно, да! Без ложной патетики: в ближайшие десятилетия должен состояться настоящий прорыв человечества в дальний космос. Вот увидите, что мы вдоль и поперек изучим ночное светило. Уже сейчас «Роскосмос» готовит специалистов, которые в будущем полетят на Луну. Придет время человеку покорить и Марс. Только сейчас это слишком опасная задача, но подготовка к полету на Красную планету продолжается.

– А что произошло, на ваш взгляд, 12 апреля 1961 года? Ваше личное отношение к Гагарину…

– Это был прорыв! Знаменательная дата в истории человечества, уникальное событие планетарного масштаба. С полета Гагарина был сделан шаг в будущее. Без того рывка трудно представить движение вперед. В 2004 году старт нашего корабля с «Байконура» был осуществлен с Гагаринского комплекса. Я тогда не мог сдержать эмоций и повторил по громкой связи классическое гагаринское «Поехали!». В Звездном городке очень заботливо сохраняются все связанные с Юрием Алексеевичем места, которые хорошо известны всем обитателям. Здесь жила его вдова Валентина Ивановна. Каждый год в день памяти Гагарина, 27 марта, и, конечно, 12 апреля мы, космонавты, возлагаем цветы и к захоронению в Кремлевской стене, и к многочисленным монументам.

950 часов над Землей

– В позапрошлом году Президент РФ Владимир Путин пригласил вас лично на торжественный приём по случаю Дня Героев Отечества. В роскошном зале Большого Кремлевского дворца вам вручили орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. За что получили высокую награду?

– Тогда на празднике было много людей. Вместе со мной на ежегодный приём собрались более 350 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия. Высокой наградой был отмечен особый инцидент во время полугодового полета в 2004 – 2005 году на МКС. Случилось так, что во время нашего пребывания в космосе с астронавтом Лероем Чиао кончились запасы продовольствия и воды. Грузовой корабль с провизией задержался. А тут еще произошли каскадные отказы техники. Технику починили, на землю вернулись, программу выполнили. За это и был отмечен.

– Я помню, как мои одноклассники-мальчишки мечтали стать космонавтами, представляли межгалактические полеты. Наш классный руководитель Нина Федоровна Хрусталева после очередной двойки по математике журила «будущих космонавтов», напутствуя, что для этой профессии нужно хорошо учиться. И знаете, ребята подтягивались и исправлялись.

– Права была учительница. Космонавтика сложная профессия, требующая колоссальных знаний. Ведь дело не только в технических особенностях корабля, но и в научных разработках. Результат нашей работы – это фундаментальные научные исследования. Необходимо быть всесторонне подготовленным. И врачом, и геологом, и химиком, и технологом, и специалистом во многих других областях. И с учеными в этих сферах надо уметь разговаривать на равных, понимать возникающие проблемы. Отбирают в космонавты очень строго. В первую очередь смотрят на физическое здоровье, конечно. Оно должно быть с запасом прочности на пятнадцать – двадцать лет вперед. И, разумеется, важны знания и квалификация. И ещё характер!

– Многие жалуются, что современные дети погружены в мир гаджетов и социальных сетей. Какие из них космонавты?

– Да, молодежь зависит от интернета. Но не все ребята подвержены этому соблазну. К нам, в Центр подготовки космонавтов, приходят мальчишки, у которых глаза горят, когда они видят и знакомятся с особенностями работы нашего Звездного городка. Мальчишки грезят о полетах. Это я вам как руководитель молодежно-образовательного центра по подготовке космонавтов говорю.

– В последнее время много нареканий в адрес «Роскосмоса». Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в российской космонавтике?

– Работаем по программе, летаем на МКС. Все в рамках реализуемых мероприятий.

– В вашем портфолио не только много государственных наград, но и удостоверения и аттестаты советского военного летчика, российского космонавта и американского астронавта. Ещё вы получили и дипломы картографа Московского университета, и бухгалтера андижанского ПТУ в Киргизии. Пригодились последние две специальности?

– В нашей семье финансовый работник – моя жена, трудится в Звездном городке. Но мне пригодилась не только очень полезная для космонавта специальность картографа. В Дипломатической академии МИД РФ изучил международную экономику, международное экономическое сотрудничество.

С чего начинается Родина?

– Как к вашему выбору относится семья?

– Когда есть мечта всей жизни, семья может и подождать. Мои близкие люди всегда понимали, что я человек военный, живу по приказу. А на первом месте у меня всегда был космос. Супруга и дети это понимают и согласны с позицией космонавта, дважды Героя СССР Георгия Берегового: «Космонавтика не работа, а стиль жизни». Знаете, я налетал более 950 часов и находился в небе более 200 дней. И очень горжусь этим, и семья моя тоже.

– Верите ли вы в инопланетян?

– Жителей других планет и НЛО в космосе я не замечал, но считаю, что мы не одни в этой галактике.

– Часто бываете в Киргизии?

– Езжу один или два раза в год. Иногда скучаю по горам и прекрасному озеру Иссык-Куль. Кстати, Юрий Алексеевич Гагарин приезжал в Киргизию. То был спонтанный визит. Память о нем хранят до сих пор. За несколько часов пребывания Юрий Алексеевич побывал в одном из санаториев на Иссык-Куле, прогулялся по территории, а потом съездил в Барскоонское ущелье любоваться водопадами. В рамках визита он посетил одну из главных местных достопримечательностей на Иссык-Куле – музей Пржевальского.

– А что для вас, уроженца Киргизии, значит Россия?

– Это моя Родина!

– И тогда заключительный вопрос. С чего для вас начинается Родина?

– Родина начинается с матери. Среди моих светлых и лучших воспоминаний – как мать меня растила, как воспитывала правильное отношение к отцу, к окружающим, к старшим и младшим. У нас на Востоке ведь как? Отец занят на работе, отец кормит семью, а воспитанием детей прежде всего занята мама. Основа любви к Родине – любовь к родителям, любовь к матери. Так и запишите.

Беседовала Ирэн Овсепян

Фото из интернет-энциклопедии «Википедия»