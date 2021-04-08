На улицах Всеволожска появится аллея памяти героев войны

Традиционная акция «Всевполк» вновь собирает истории о героях войны. Рассказать о жизни и судьбе своих предков, героев Великой Отечественной войны, может любой житель Всеволожского района.

Всеволожский полк – это проект, призванный укрепить память о Великой войне и Великой Победе. Не ограничиваясь шествием 9 мая, правнуки хранят историю каждого бойца в памяти жителей Всеволожского района. Рассказать о героях своей семьи можно, заполнив простую форму на сайте https://vsevpolk.ru/

На основе уже существующего архива и новых историй, присланных до 20 апреля, будет создана аллея памяти героев. Растяжки с портретами земляков – участников ВОВ появятся на улицах райцентра к празднованию Дня Победы. Также к 9 мая всю информацию разместят в интернете и на внешних носителях.