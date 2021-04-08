О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На улицах Всеволожска появится аллея памяти героев войны

0 Комментариев ,

Традиционная акция «Всевполк» вновь собирает истории о героях войны. Рассказать о жизни и судьбе своих предков, героев Великой Отечественной войны, может любой житель Всеволожского района.

Всеволожский полк – это проект, призванный укрепить память о Великой войне и Великой Победе. Не ограничиваясь шествием 9 мая, правнуки хранят историю каждого бойца в памяти жителей Всеволожского района. Рассказать о героях своей семьи можно, заполнив простую форму на сайте https://vsevpolk.ru/

На основе уже существующего архива и новых историй, присланных до 20 апреля, будет создана аллея памяти героев. Растяжки с портретами земляков – участников ВОВ появятся на улицах райцентра к празднованию Дня Победы. Также к 9 мая всю информацию разместят в интернете и на внешних носителях.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Идеи есть – дела будут!
  2. Он последний солдат батальона
  3. Бобровка – ты чья?
  4. «А живу я, огромную цену за жизнь заплатив…»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code