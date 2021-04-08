В Новосаратовке запустили завод по переработке стеклотары

Предприятие заработало в промышленной зоне «Уткина заводь» и готово перерабатывать до 7 тысяч тонн стекла в месяц. Завод единственный в России, который вошел в европейскую Ассамблею переработчиков стеклобоя.

– Мы уже подписали договоры на поставку вторсырья, – говорит генеральный директор «Элемент Ресайклинг» Вадим Черняев. – Завод оснащен современным австрийским оборудованием. Его производственная мощность – переработка до 7 тысяч тонн стеклотары в месяц. Сейчас на предприятии работают 15 человек, средняя заработная плата составляет 70 тысяч рублей. У нас трудятся высококвалифицированные специалисты, которые должны получать достойную оплату за свой труд. Такова политика компании.

По словам Вадима Черняева, за год завод будет производить до 100 тысяч тонн стекла.

– Это только половина из того, что выбрасывают после использования жители Ленобласти и Санкт-Петербурга, – отмечает собеседник. – Все сложности упираются в раздельный сбор мусора. Этот бизнес имеет все предпосылки для развития. Кроме того, у нас нет прямых конкурентов. Со временем планируем нарастить объемы переработки и производства стеклотары. Возможно, построим еще одно предприятие.

Как отмечено на сайте компании, главная миссия предприятия – снижение потребления невозобновляемых природных ресурсов, переработка ТБО и развитие культуры обращения с отходами.

Ирэн Овсепян