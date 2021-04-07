Ленинградская панорама: бизнес и власть оценили итоги взаимодействия

На Форуме потребительского рынка Ленинградской области, прошедшем 19 марта, представили достижения малого и среднего бизнеса и определили самых успешных предпринимателей сферы обслуживания.

От сложностей…

Форум проводится ежегодно при поддержке областного правительства. Его организаторы – комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти.

Главное отраслевое мероприятие на этот раз прошло во Всеволожске. Его приурочили ко Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, который отмечается 21 марта. В здании КДЦ «Южный», где собрались почти триста предпринимателей, организовали выступления экспертов в сфере экономики и представителей власти.

События и результаты 2020 года охарактеризовала в цифрах и фактах глава профильного комитета Светлана Нерушай: потребительский рынок области – это 14,5 тыс. предприятий розничной торговли, 4 тыс. объектов бытового обслуживания и 2 тыс. объектов общественного питания.

«В 2020 году этот сектор серьезно пострадал, – прокомментировала Светлана Нерушай. – В сравнении с 2019-м в бытовом обслуживании объем услуг сократился на 15,5 %, а в общепите – почти на 30 %. Правительство области совместно с федеральной властью разработало меры поддержки для отраслей, понесших наибольшие потери».

… к возможностям

Ленобласть ведет активную политику по поддержке бизнеса, и Всеволожский район старается держать эту марку, отметил глава районной администрации Андрей Низовский.

Пандемия вызвала перемены в экономике, социальной политике, технологиях. Это привело к поиску новых эффективных решений и форм взаимодействия бизнеса и власти. Одним из новшеств стала массовая регистрация самозанятых граждан. Люди убедились, что выход из тени дает социальные гарантии и помощь государства. Самозанятые впервые получили льготу – лишившимся работы центры занятости выдавали пособие.

На тематических площадках участники форума обменивались опытом, проводили лекции по маркетингу и мастер-классы. Предприниматели разъясняли коллегам, как менять методы продаж и монетизировать аккаунт в соцсети, как нанимать результативных сотрудников и сокращать затраты.

Достижения и престиж

В рамках форума состоялось подведение итогов конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка», где впервые участвовали самозанятые граждане. Награды победителям вручал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Передовых представителей малого и среднего бизнеса выявляли в семи номинациях. Участников оценивало жюри из признанных мастеров этих отраслей.

Лучшим фитнес-инструктором признана тренер групповых программ ИП Наталья Смелова из Волховского района.

Лучшим продавцом-кассиром стала Ольга Чванькова из Приозерского района («Приозерское потребительское общество»).

Звание лучших фотографов заслужили ИП Наталья Баскакова из Волховского района и самозанятая Надежда Подчупова из Соснового Бора.

В номинации «Лучший мастер по ремонту и пошиву обуви (кожгалантерея)» лидировали ИПВячеслав Спиридович и самозанятая Евгения Шумакова – оба из Выборгского района.

Лучшими мастерами ногтевого сервиса стали ИП Анна Лисичкина из Лодейнопольского района и самозанятая Евгения Ярохович из Всеволожского района.

В номинации «Лучший ведущий игрового жанра» победили ИП Светлана Камышева из Волховского района и самозанятая Анна Андреева из Соснового Бора.

Лучшими портными признаны ИП Андрей Поликарпов из Всеволожского района и самозанятая Юлия Югай из Бокситогорского района.

Общий призовой фонд конкурса «Лучший по профессии» составил более 1 миллиона рублей. Победители и призеры заслужили денежные гранты от 39 до 65 тысяч рублей. Но самое ценное для всех участников – признание профессиональных достижений, престиж, расширяющий возможности для бизнеса и карьеры.

Вместо минуса – плюс

В завершающей части форума Светлана Нерушай подчеркнула, что благодаря продуманной экономической политике Ленинградская область по итогам 2020 года вошла в пятерку регионов России, где розничный товарооборот вместо снижения удалось увеличить на 6,5 %. Этому способствовали и объективные причины: из-за ограничительных мер петербуржцы ездили за покупками в областные торговые центры (во Всеволожске, в частности, расположены крупнейшие гипермаркеты Северо-Запада).

«Мы рады, что область ответила ожиданиям и смогла удовлетворить потребности покупателей», – прокомментировала глава комитета.

Чтобы смягчить удар пандемии, областная администрация включила торговлю и сферу услуг в программу поддержки малого и среднего бизнеса. Более сотни предприятий воспользовались этой помощью. В итоге регион смог обеспечить прирост числа субъектов малого, среднего бизнеса, тогда как в среднем по стране падение составило 4 %.

Александр Дрозденко напомнил, что помощь государства и налоги – вещи взаимозависимые. Они обеспечивают стабильность и социальные выплаты из бюджета. Благодаря наполняемости казны область смогла выделить 1,5 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса – сумма беспрецедентная.

«Мы сообща стремимся к благополучию Ленобласти и только совместными усилиями власти и предпринимателей достигнем успеха», – заключил губернатор.

Дмитрий Полянский.

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480 млрд рублей достиг оборот розничной торговли Ленобласти за 2020 год, это на 44 млрд больше по сравнению с 2019-м. Выросла на 3 % и доля торговых сетей, составив в результате 75 % в обороте розничной торговли.

Экспресс-опрос

Наталья Смелова, фитнес-инструктор:

– Для кого-то 2020-й был сложным годом, для меня же он стал годом открытий. Мой бизнес-проект победил среди стартапов в рамках поддержки малого и среднего бизнеса. Это позволило мне закупить спортивный инвентарь и оборудовать зал. Теперь со мной занимаются больше 150 волховчан от 3 до 70 лет. Особую гордость испытываю за успехи своих клиентов, которые успешно сдали нормы ГТО. А положительные отзывы людей, их подтянутые тела и горящие глаза говорят, что я двигаюсь в правильном направлении.

Андрей Поликарпов, портной:

– Последние пять лет занимаюсь развитием собственного швейного производства. Очень важной для меня стала помощь, которую оказывают начинающим бизнесменам Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области, администрация Всеволожского района и центр занятости. Это программы как имущественной, так и образовательной поддержки, которые позволили увеличить темпы роста и двигаться вперед.

Юлия Югай, швея:

– Я с детства помогала маме шить, это стало моим хобби. Специального швейного образования у меня нет. Но я смотрела курсы, читала книги и много практиковала. Не раз участвовала в выставках и ярмарках. После рождения ребенка стала шить трикотаж, это востребовано, ведь малыши быстро вырастают из одежды.