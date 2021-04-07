Кросс-спринт «Всеволожская тропа» собрал 300 участников

Спортсмены из Всеволожского района и Санкт-Петербурга вышли на старт в Токсово в минувшее воскресенье. Второй этап районных соревнований «Всеволожская тропа» собрал участников от 8 до 88 лет и стал по-настоящему массовым.

Спортивное ориентирование – интересный и азартный вид спорта, который с каждым годом привлекает все больше и больше любителей активного образа жизни. Благодаря разным дисциплинам ориентированием можно заниматься в любое время года – летом спортсмены могут пробежаться по пересеченной местности с картами, зимой – по подготовленным трассам на лыжах.

Районные соревнования «Всеволожская тропа» проходят в три этапа. Первый прошел в начале марта, тогда жители района и гости из Ленинградской области и Санкт-Петербурга собрались в Кузьмолово. Ориентировщики боролись за призовые места на маркированной лыжной трассе.

Во втором этапе спортсмены соревновались, что называется, «налегке» – ориентирование прошло в формате кросс-принт. Приятным дополнением для участников стала дистанция трейл-о, где опробовать свои силы в этом интересном виде спорта могли все желающие независимо от опыта и физической подготовки.

Заключительный этап соревнований пройдет 1 мая в Сертолово. Спортсменов ждет кросс-классика, а для остальных также подготовят состязание в формате трейл-о.

Мероприятие проводится в рамках гранта, предоставленного ОО «Кузьмоловская школа спортивного ориентирования», из средств бюджета Всеволожского района.

Фото группы «Всеволожский район спортивный» в соцсети «ВКонтакте»