В МФЦ Ленобласти будут оказывать помощь в подборе животных из приюта

Получить информацию о бездомных животных и правилах получения питомца можно у специалистов многофункциональных центров 47-го региона. Областное управление ветеринарии заключило соглашение с МФЦ о совместной работе в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили».

В рамках соглашения МФЦ Ленобласти присоединятся к пропаганде ответственного отношения к животным и будут помогать всем желающим обретать четвероногих друзей. Специалисты управления ветеринарии Ленинградской области подготовили ряд информационных материалов, рассказывающих в том числе о возможности получать бесплатное и льготное ветеринарное обслуживание.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сейчас управление ветеринарии подготавливает общий реестр с фотографиями и описаниями животных, находящихся в приютах. Потенциальный владелец питомца сможет узнать подробности о характере будущего любимца, а также последовательный алгоритм получения собаки или кошки из приюта.

Отметим, что сейчас на территории Ленинградской области зарегистрировано и поставлено на учет 15 приютов для животных. В данных учреждениях содержится порядка 2,5 тысячи собак и 300 кошек.