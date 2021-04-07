Всеволожский народный театр показал свой новый спектакль

После долгого перерыва, затянувшегося на целый год, поклонники Всеволожского народного драматического театра вновь встретились с любимыми актерами. Режиссеры Ирина Троицкая и Александр Маркин показали новый спектакль в режиме офлайн, в малом зале ЦКД.

Новая постановка называется «Танго любви» – и этот страстный танец в исполнении главных героев лейтмотивом проходит через весь спектакль. Сюжетной основой для постановки послужили пьесы Нила Саймона «Калифорнийская сюита» и Эдуардо де Филиппо «Цилиндр». Само слово «любовь» не звучит в репликах персонажей, но именно она – главная движущая сила спектакля.

В спектакле заняты самодеятельные актеры Николай Кожицев, Тамара Зубарева, Светлана Воянова, Давид Дзидзигури, Игорь Чирков, Александр Солохин, Елена Прокофьева. Роль спящей «ночной бабочки» исполнила молодая актриса Анастасия Манаева.

Радует, что в труппе театра много молодых актеров – они становятся узнаваемыми и популярными. Вдохновляющим примером для них служат ветераны сцены. Елена Прокофьева, например, играет в Народном театре уже 33 года.

Постановка «Танго любви» прошла первую «обкатку на зрителе» – и понравилась. Мы еще не раз увидим этот спектакль на сцене, а режиссеры и актеры, наблюдавшие за реакцией поклонников, внесут необходимые коррективы и расставят нужные акценты. И тогда «Танго любви» будет собирать аншлаги. Заметим, что в этот раз зал, в соответствии с требованием времени, был заполнен только частично.

Зрители, которым посчастливилось побывать на премьере, благодарили Ирину Троицкую, Александра Маркина и актеров за доставленную радость, за праздник, которого так не хватало нам весь долгий год. Этот праздник имеет название – Всеволожский народный драматический театр.

Ольга Лазарева