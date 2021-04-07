Во Всеволожске открылась выставка каллиграфии «Русское письмо. Книжица о книге»

Открытие удивительной выставки «Русское письмо. Книжица о книге» состоялось 4 апреля в гостеприимной оленинской усадьбе Приютино.

С работами педагогов и учеников Школы искусства каллиграфии «От Аза до Ижицы» жители Всеволожска уже знакомы по предыдущим выставкам. Многие прекрасно помнят экспозицию «Золотая гармония буквы», представленную в Центре культуры и досуга в 2019 году. Увидеть настоящие шедевры, навеянные державинской одой «Бог», посчастливилось и автору этой публикации.

И вот – новое потрясение от прикосновения к прекрасному. В интерьерах старинной усадьбы, где живет память о великих людях, чьи имена вписаны в историю русской литературы, на некоторое время нашли приют великолепные образцы каллиграфического письма.

Выдающийся каллиграф современности Петр Петрович Чебитько, отец-основатель петербургской Школы искусства каллиграфии «от Аза до Ижицы», рассказал о проекте, представленном на выставке. Много лет назад ему позвонил редактор одного телеканала с предложением принять участие в передаче, посвященной Книге. Поставленная задача – в ходе передачи создать рукописную книгу – была выполнена с блеском.

Авторский коллектив каллиграфов в течение трех часов на глазах у телезрителей создал маленькую «Книжицу о книге», в которой представлены все основные виды каллиграфического письма. Само издание осталось у авторов телепередачи, а вот страницы рукописи было решено увеличить. Так и родился этот проект, который вызывает неизменное восхищение каждого человека.

Специально для выставки в Приютино Школа выпустила набор открыток – это та же «Книжица о книге», какой ее создали каллиграфы, только доступный для каждого ценителя красивого письма вариант. Рукописные книги всегда стоили очень дорого – это настоящее искусство, учиться которому можно всю жизнь.

С выставкой гостей познакомила педагог центра «от Аза до Ижицы» Татьяна Степановна Петренко. Ее рассказ о каллиграфии звучал и как гимн искусству письма, и как лирическая поэма. Потрясающая по эмоциональному воздействию лекция большого мастера надолго останется в памяти всех посетителей. После такого яркого экскурса в искусство каллиграфии каждому захочется воспроизвести на бумаге вязь или устав – так называются известные виды старинного письма.

Свой мастер-класс Петр Петрович Чебитько начал с настоящего священнодействия – подготовки инструментов, туши и бумаги. Мэтр рассказал о том, как учился японской каллиграфии у мастеров Страны Восходящего Солнца и насколько трудным оказался сам опыт ученичества. И вот большая кисть в его руке ожила – на листе бумаги стали рождаться на глазах у зрителей волшебные пульсирующие линии.

Конечно, настоящий каллиграф – это всегда художник, творец, но это и мастеровой, ремесленник, труженик. Красивому письму может научиться каждый, если есть терпение и желание. Когда-то в советских школах на уроках чистописания учеников знакомили с основами каллиграфии – и я до сих пор с удовольствием воспроизвожу эти чудесные прописные буквы, которые – увы! – остались только в памяти поколений.

Но интерес к каллиграфии возрождается, а у этого вида искусства нет никаких возрастных ограничений. Дети, взявшие в руки перо, становятся обладателями красивого почерка, а пожилые люди – и это не шутка! – смогут избежать болезни Альцгеймера. Удивительное воздействие письма на человеческий мозг подтверждается и наблюдениями, и исследованиями. Добавлю, что выставка и мастер-классы по расписанию продолжатся в Музее-усадьбе «Приютино» до майских праздников.

Ольга Лазарева

Фото Антона Ляпина