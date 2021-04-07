Волонтеры Заневского поселения борются с нелегальной рекламой

Первый рейд по ликвидации незаконной рекламы прошел в Кудрово. Волонтерский штаб Заневского поселения вышел на борьбу с уличным спамом и прошли по Европейскому проспекту от Венской до Пражской улицы.

Как сообщает пресс-служба администрации поселения, помощь добровольцам оказали опытные активисты – Яна Кирякова и Александра Перевышко. За несколько часов волонтерский штаб очистил десятки столбов и деревьев, заборов и дорожных знаков. Расклейки снимали даже с кондиционеров.

Выйти на улицы молодых людей побудило желание сделать свой общий дом чище и аккуратнее. Навязчивая расклейка не только уродует внешний облик города, но и нередко становится площадкой для рекламы мошенников или сомнительных товаров и услуг.

По словам организаторов, подобные рейды волонтеры будут проводить на регулярной основе. Пока решили собираться дважды в месяц. Следующая охота за уличным спамом намечена на 19 апреля. Кроме того, волонтерский штаб намерен расширить и зону деятельности, охватывая другие населенные пункты поселения.

Фото пресс-службы администрации Заневского поселения