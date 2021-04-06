Ленобласть планирует усилить контроль за соблюдением «коронавирусных» ограничений

На очередном совещании областного правительства был поднят вопрос о возвращении к жесткому контролю соблюдения мер по предупреждению распространения COVID-19. Глава 47-го региона Александр Дрозденко напомнил о возможности локдауна и призвал не расслабляться.

– Болезнь не прошла, – отметил губернатор. – Нельзя снижать тестирование и надо смотреть за соблюдением правил Роспотребнадзора.

Сейчас в регионе отмечается снижение заболеваемости: 5 апреля оперативный штаб сообщил о 95 случаях заболевания коронавирусом, из них 27 человек – жители Всеволожского района. Также в Ленинградской области продолжает действовать система ковидного «светофора», и вопрос смягчения ограничений решается по каждому району отдельно.

Как отметила руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленобласти Ольга Историк, сейчас многое зависит от ответственности самих жителей региона. Стабильность положения не повод расслабляться: люди должны по-прежнему продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, что с начала года во Всеволожске идет масштабная прививочная кампания. Если вы хотите вакцинироваться против коронавирусной инфекции, вы можете записаться любым удобным вам способом:

– на сайте VKMB.ru в разделе «записаться на прием к врачу»;

– на портале Госуслуги;

– по телефонам единого колл-центра 8 (813-70) 43-199 или телефонам амбулаторий;

– отправив заявку на адреса: covid@vkmb.ru или privivka_anticovid@vkmb.ru.