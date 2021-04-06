В ходе реконструкции бывший Дом офицеров в Сертолово станет Детской школой искусств

Медленно ветшающее здание возродится в новом формате в рамках нацпроекта «Культура». Проект реконструкции бывшего Дома офицеров получил положительное заключение экспертизы, работы стартуют в этом году.

Как сообщает областное правительство, в новом учебном учреждении смогут заниматься дети от 6,5 до 17 лет. Ребятам предоставят широкий выбор увлечений: в школе искусств будут классы для занятий музыкой, танцами, скульптурой, живописью. Кроме того, дети смогут ознакомиться с историей искусств и теорией музыки.

Запланировано создание просторного концертного зала. Следить за выступлениями юных артистов сможет до 500 гостей. К слову, пропускная способность школы искусств тоже составляет почти полтысячи человек в день. Трудиться в новом учреждении будет 57 сотрудников.