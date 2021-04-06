В поселке им. Морозова состоялось первенство СЗФО по хоккею среди юношеских команд

Победы и поражения – итог командной работы, и хоккей самый наглядный пример. На ледовой арене «Хорс» в поселке имени Морозова завершилось первенство Северо-Западного Федерального округа по хоккею среди юношей 2006 года рождения. За три дня сыграли 6 игр.

В хоккей играют настоящие мужчины! – и это не удивительно, ведь мальчишки начинают осваивать этот вид спорта с 4-5 лет. Несмотря на проигрыш, парни из Северодвинска считают, что приезд на турнир такого уровня уже награда.

Мастерство и техника вырабатываются в результате длительных тренировок, но без них уже невозможно представить свою жизнь тем, кто искренне предан хоккею. Главное, считают спортсмены, чтобы это был осознанный выбор.

По итогам турнира хоккеисты клуба «Беломорец» заняли четвертую строчку в турнирной таблице. Бронзовые награды достались «Северной Олимпии» из Сыктывкара, серебро у ленинградского «СКА-Варяги». Золотые медали и кубок победителя увезли в Череповец воспитанники клуба «Северсталь».

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