Старшеклассница из Сертолово выиграла на телешоу «Умницы и умники»

Ученица Сертоловского центра образования № 2 Джамила Джалилова стала победительницей финала телевизионной олимпиады школьников «Умницы и умники». Теперь одна из самых эрудированных школьниц страны может поступить в МГИМО без экзаменов.

Семья Джамилы живет в Сертолово. Папа работает в Морозовском военном лесничестве, мама ведет домашнее хозяйство. К обучению девушка относится очень серьезно и уже в юном возрасте знает несколько языков – помимо русского и родного азербайджанского, может говорить на турецком, английском и немного на французском.

С самого детства Джамила участвует в школьных олимпиадах разного уровня. Поэтому никто не удивился, когда девушка подала заявку на участие в знаменитом телешоу и успешно прошла отбор. А вот победа – это уже серьезный повод и для удивления, и для гордости.

Финальной темой телеолимпиады стала эпоха Александра Невского. Готовясь к сложным и каверзным вопросам телешоу, Джамила изучала все доступные материалы: штудировала книги и научные статьи, слушала многочасовые лекции. В итоге старания окупились, и умница из Сертолово получила «пропускной» в МГИМО. Однако, как признается победительница, воспользуется ли она главным призом, пока неясно – девушка мечтает учиться в другом университете.

Фото Антона Крупнова