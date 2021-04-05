Ленинградская панорама: молодость города берет

Дизайн-проекты для 27 городов Ленинградской области разработали молодые специалисты в ходе архитектурного форума разработчиков – хакатона.

Архитектурные страсти

21 марта пространство «Точка кипения» Университета аэрокосмического приборостроения полностью оправдывало свое название. Страсти кипели! Здесь развернулся полуфинал первого в Ленобласти архитектурного хакатона Hack City Spaces. Форум совместно организовали Центр компетенций по развитию городской среды Ленобласти, Санкт-Петербургский союз архитекторов, Агентство стратегических инициатив и общероссийская организация «Городские реновации».

Хакатон – конкурс, сопряженный с максимальной концентрацией энергии и эмоций. Для решения поставленной задачи отводится минимум времени. Так, конкурсантам отвели на разработку концепций преобразования городской среды всего неделю.

Вызов бросили студентам профильных вузов и молодым специалистам от 18 до 27 лет. Из 180 поступивших заявок отобрали 104. Откликнулись не только начинающие архитекторы, но и экономисты, социологи, урбанисты. Развитие городов требует разностороннего подхода, а формат хакатона как раз позволяет сформировать мультидисциплинарные команды.

Города станут краше

Вот уже несколько лет в России реализуется программа «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Она направлена на улучшение качества жизни людей в больших городах и малых поселениях. Какие именно территории требуют преобразований, решают сами жители. Они направляют в местную администрацию свои пожелания, которые выставляются на голосование. После подведения итогов специалисты разрабатывают дизайн-проекты победивших территорий.

Участников хакатона нацелили подготовить проекты для городов Ленобласти. Их разместят на новой единой федеральной платформе для онлайн-голосования по общественным территориям 47.gorodsreda.ru. Жители региона будут выбирать между вариантами, предложенными администрацией либо архитекторами. Проекты-лидеры реализуют в 2022 году.

Для голосования города разделили на три группы в зависимости от численности населения: 10 – 20 тыс. жителей (Бокситогорск, Волосово, Лодейное Поле, Пикалево, Подпорожье, Приозерск, Светогорск, Сясьстрой, Шлиссельбург); 20 – 50 тыс. (Волхов, Заневское, Коммунар, Кингисепп, Кировск, Луга, Никольское, Отрадное, Сланцы, Тосно); до 100 тыс. (Всеволожск, Выборг, Гатчина, Кириши, Мурино, Сертолово, Сосновый Бор, Тихвин).

Градус соревнования накалил призовой фонд. Он солидный – 630 тысяч рублей. В каждой номинации – по три премии. За первые места в каждой категории полагается 100 тыс. рублей, за вторые – 70, за третьи – 40. Финалистов также наградят призами от партнеров.

Чертить, и никаких гвоздей!

Над каким именно проектом придется работать, архитекторы узнали 13 марта. Все решила жеребьевка.

Когда Ксения Бавутина и Александра Крашенинникова из команды «Чертить» вытянули Лугу, то приуныли: далеко ехать. Между тем поездка оказалась очень важной! На месте выяснилось: ни предоставленный обширный материал о местности, ни гугл-карты не могут отразить реальную ситуацию. Вот общение с жителями – это совсем другое! Именно экспресс-интервью с людьми легли в основу концепции набережной. Лужане обожают кормить уток, поэтому там будут кстати автоматы с кормом.

Да, на подготовку проекта времени было крайне мало, зато на хакатоне творческая атмосфера и отличная организация, отмечают участницы. Можно подойти с вопросом к любому, будь то ментор, организатор, представитель администрации или конкурсант, и тебе обязательно помогут.

Идеи нового времени

Защита проектов шла параллельно в трех залах. В группе городов средней численности населения первыми выступали студентки СПбГАСУ Алена Чеусова и Анастасия Козел. Девушки представили проект парка имени 40-летия ВЛКСМ в Волхове. Выглядел он интересно: маяк у входа, речной фасад города со стендами для граффити, сцена. У жюри, впрочем, нашлось немало вопросов, но конкурсантки не в обиде.

«Все замечания были по делу – что-то мы просто не успели отрисовать. В любом случае, хакатон это отличный опыт практической работы. А когда думаешь, что твои идеи сделают родную область краше, можно, проектируя, не спать сутками», – говорит Анастасия Козел.

Каждую команду в ходе соревнований сопровождал ментор. Наставники направляли, объясняли, координировали работу участников. И радовались, наблюдая веер выдаваемых идей. У студентов незашоренный взгляд, они мыслят современно, креативно. Формулируют не отдельные предложения, а полновесные и оригинальные концепции.

Архитектор Центра компетенций по развитию городской среды Ленинградской области Рита Шагиева курировала сразу три команды – Кировск, Шлиссельбург, Никольское. «Оттолкнувшись от узора на гербе Никольского, изучив архивы, ребята обыграли тему шахмат, – приводит пример куратор. – Они придумали гигантский арт-объект для фотосессий, столы для игры в шахматы, участок, выложенный черно-белой плиткой, с большими фигурами… Это и связь поколений, и отклик на тренды поп-культуры».

По итогам защиты проектов экспертный совет выбрал 10 финалистов, а три дня спустя назвал победителей хакатона. В номинации малых городов первое место отдано проекту благоустройства озера Озёрко в Лодейном Поле, второе и третье получили проекты для Пикалево и Приозерска. В средних городах лидерство отдали проекту благоустройства территории возле Дома культуры Кингисеппа, второе – у Коммунара, третье – у Заневского. Среди городов с населением от 50 до 100 тысяч победил проект улицы Шувалова в Мурино, второе и третье места – у Сертолово и Тихвина. Партнеры конкурса вручили спецпризы за разработки для Киришей и Выборга.

Людмила Кондрашова. Фото предоставлены организаторами

Принять участие в выборе объектов благоустройства может каждый житель региона старше 14 лет. Для этого нужно с 26 апреля до 30 мая проголосовать на единой платформе 47.gorodsreda.ru.

Екатерина Манжула, директор Центра компетенций по развитию городской среды Ленинградской области:

– Организуя архитектурный хакатон, мы преследовали несколько целей. Во-первых, подготовить дизайн-проекты для 27 территорий области и путем голосования на федеральной платформе привлечь людей к созданию комфортной среды. Во-вторых, аккумулировать уникальный опыт молодых архитекторов. В-третьих, не просто дать молодежи шанс разработать проект, но научить работать в программе ФКГС, действовать в междисциплинарной команде, укладываться в сжатые сроки и идти до конца… И мы не прогадали! Региону предстоит многое сделать, чтобы жизнь в городах стала удобнее, комфортнее, и важно иметь живую развивающуюся структуру, привлекать новые кадры.