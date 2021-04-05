Жители Всеволожского района сделали «10 000 шагов к жизни»

Более 200 человек прошли дружным шагом от улицы Героев до Приютинской и обратно. Физкультурное мероприятие «10 000 шагов к жизни» прошло в минувшее воскресенье, 4 апреля, во Всеволожске.

Пасмурное небо и срывающийся временами весенний дождь не помешали любителям здорового образа жизни собраться в назначенном месте. Благодаря позитивному настрою и энтузиазму участников спортивная акция быстро превратилась в настоящий праздник – расстояние в пять километров было пройдено бодрым шагом с улыбками на лицах и задорным огоньком в глазах.

Спортсмены всех возрастов сами выбирали, в каком темпе проходить дистанцию – кто-то ритмично шагал со скандинавскими палками, кто-то практиковал спортивную ходьбу, кто-то уверенно держал темп быстрого шага. В гости к всеволожцам на прогулку приехали жители Романовки, Щеглово, пос. им. Морозова, пос. им. Свердлова и Бугров. Самом юному участнику было два года, самому старшему – 88 лет.

На финише участники делились эмоциями и получали памятные подарки от организаторов. А желающие могли заглянуть в дежурившую неподалеку мобильную амбулаторию – измерить пульс и давление, проконсультироваться со специалистами всеволожской больницы.

Мероприятие организовано Отделом физической культуры и спорта администрации Всеволожского района и Центром тестирования ГТО Всеволожского района. Акция приурочена к Всемирному дню здоровья.

Фото группы «Всеволожск район спортивный» в соцсети «ВКонтакте»