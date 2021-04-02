Дмитрий Майоров: «Главное – это доверие людей»

Свой административный статус Новодевяткинское сельское поселение получило в 2007 году – это самое молодое муниципальное образование Всеволожского района. Вообще, слово «самый» для этой территории весьма характерно. Так, Новое Девяткино считается самым большим сельским населенным пунктом в Ленинградской области. А еще, будучи одним из самых малых муниципалитетов по площади, оно в то же время входит в число крупнейших по численности населения. И наконец, Новое Девяткино – самая большая деревня в России, где проживает около 20 тысяч человек, работает несколько крупных промышленных предприятий, строятся новые жилые кварталы, школы, детские сады, культурные и спортивные сооружения.

«Да, мы самые уникальные, – шутит Дмитрий Майоров, который с 2006 года руководит поселением. – А если серьезно, то наша деревня за последние годы сделала колоссальный прорыв практически во всех сферах социально-экономического развития». О главных событиях минувшего года и планах на будущее – в интервью главы МО и администрации Новодевяткинского сельского поселения Дмитрия Майорова «Всеволожским вестям».

– Дмитрий Анатольевич, готовясь к беседе, я ознакомилась с вашим итоговым отчетом о развитии территории в 2020 году. Там и масштабные работы по благоустройству, и ремонт жилого фонда, и реализация культурных и социальных программ. А что вы сами считаете наиболее важным для жителей Нового Девяткино?

– Главное событие прошлого года – это начало строительства долгожданного Дома культуры, а по сути – полноценного Дворца культуры с актовым залом на 600 мест, конферец- и спортивным залами, специальными помещениями для кружковой работы и самым современным оборудованием. К слову, в кружках, секциях и творческих коллективах занимаются более 1 200 наших жителей самых разных возрастов. Пока кружковые занятия проходят главным образом на базе нашего КДЦ и на площадках, которые администрация арендует у коммерческих структур.

В настоящее время возведено пять из семи этажей будущего Дома культуры. Окончание строительства ожидаем в первом квартале 2022 года. К этому мы упорно двигались несколько лет – сформировали земельный участок, разработали документацию, прошли государственную экспертизу. Однако без поддержки региональной власти реализовать такой грандиозный проект было бы невозможно. Огромное спасибо нашему губернатору, который одобрил не только идею строительства нового ДК, но и финансирование работ из областного бюджета.

Не менее важным стало и принципиальное решение вопроса о строительстве очистных сооружений на территории поселения. Не секрет, что большая часть хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов, построенных еще в середине 80-х годов прошлого века, без всякой очистки стекает в реку Охту и Капральев ручей. Следует отметить, что начиная с 2008 года районная администрация неоднократно предпринимала попытки решить эту проблему, но, к сожалению, все они проваливались еще на стадии проектирования. В 2019 году нам были переданы полномочия по организации очистки стоков, после чего мы обратились напрямую в областную администрацию – и дело сдвинулось с мертвой точки. В настоящее время в рамках инвестиционной программы мы приступаем к проектированию очистных сооружений, которые будут обслуживать не только новые строящиеся кварталы, но и старый жилой фонд. Полагаю, что к концу текущего года мы сможем начать строительство, а в 2023 году запустить первую очередь очистных. Финансирование проекта ведется из трех источников: застройщики, бюджеты Ленобласти и Новодевяткинского поселения, причем наша доля в общем объеме не превышает трех процентов. Опять же должен отметить, что все это стало возможным благодаря личному участию Александра Юрьевича Дрозденко.

И наконец, третьим знаковым событием для нашего поселения стало окончание проектирования и положительное заключение госэкспертизы по строительству новой школы. Это будет современное четырехэтажное здание, рассчитанное на 1 112 учащихся, с актовым залом почти на 800 мест, библиотекой с читальным залом, двумя спортивными залами, медицинским кабинетом со стоматологическим оборудованием, столовой, помещениями для занятий танцами. На прилегающей территории появится спортивный комплекс со стадионом, беговыми дорожками и площадками для игровых видов спорта. Начало строительства планируется уже в нынешнем году, учеников новая школа примет, ориентировочно, в 2023-м. Таким образом, мы сможем исключить вторую смену из процесса обучения наших юных земляков. Финансирование проекта ведется из областного бюджета.

– В прошлом году в Новом Девяткино открылся скейт-парк – современное молодежное спортивное пространство. Пользуется ли он популярностью?

– Скейтбординг – экстремальный вид спорта, который, кстати, входит в олимпийскую программу. Открытие в нашем поселении скейт-парка стало большим событием для всех жителей Нового Девяткино, и особенно для молодежи и подростков. Более того, олимпийские чемпионы, которые принимали участие в церемонии открытия, авторитетно подтвердили, что данный спортивный объект полностью соответствует европейскому уровню и пригоден для проведения международных соревнований. Причем кататься там можно не только на скейтбордах, но и на роликах и велосипедах. В сезон – и не только – эта спортивная площадка очень востребована у наших молодых экстремалов. Скейт-парк построен в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», деньги на строительство выделила область.

– Говорят, спорту в Новом Девяткино уделяется особое внимание. Это действительно так?

– Я всю жизнь занимаюсь спортом, и совершенно убежден, что такой образ жизни гармонизирует не только тело, но и дух. Совет депутатов нашего поселения вместе с администрацией проводят активную политику в области развития массового спорта и доступности спортивных объектов. В поселении действуют муниципальные бесплатные теннисные корты, открытые для всех любителей, площадки для занятий физкультурой есть в каждом дворе. Кроме того, администрация предоставляет возможность бесплатных занятий для детей такими популярными видами спорта, как футбол, баскетбол, волейбол, лыжи, борьба и даже тайский бокс.

Есть и уникальные практики – например, очень популярная у жителей всех возрастов массовая зарядка «Доброе утро», которую по выходным проводит наш специалист.

В поселении создана хорошая тренировочная база для спортсменов, постоянно проводятся соревнования, турниры и спартакиады, в которых принимают участие команды Всеволожского района, Санкт-Петербурга и других городов.

– Новое Девяткино входит в число немногих поселений, успешно развивающих международное сотрудничество на отдельно взятой территории. Как вам это удается в эпоху санкций и тотальных ограничений?

– Наши международные связи находятся вне политической конъюнктуры и простираются в области просветительства, культуры, молодежи и спорта. За прошедшие годы нами были заключены побратимские соглашения с городами Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Португалии и Испании. В октябре нынешнего года мы будем принимать IV Симпозиум городов-побратимов России и Словакии, который возглавит чрезвычайный и полномочный посол РФ в Словацкой Республике Игорь Братчиков.

Кроме того, в рамках международного сотрудничества мы осваиваем уже второй грант, полученный от Евросоюза. Первый был предоставлен на развитие нового вида спорта – флорбола, и вот теперь в поселении реализуется грант-проект «От хобби к бизнесу», цель которого – содействие местным производителям-ремесленникам.

Являясь инициатором создания международных связей на уровне нашего поселения, я совершенно убежден, что эта работа должна быть нацелена, прежде всего, на молодежь. Именно поэтому состав делегаций формируется главным образом из молодых людей – пусть они своими глазами увидят, как живут их сверстники в других странах, какие у них проблемы, какие достижения. Это позволяет расширить кругозор, сформировать объективные взгляды и независимую позицию.

К слову, у нас замечательная, творческая и общественно активная молодежь. В прошлом году в Новом Девяткино открылся Молодежный центр – пространство для досуга, общения, обсуждения и реализации идей. Ширится волонтерское движение, ребята вовлекаются в реализацию различных социальных проектов, развитие спорта и информационных технологий. Создан и успешно работает молодежный медиацентр, под эгидой которого молодые люди ведут блог в интернете, снимают ролики о жизни поселения, готовят событийные программы, которые демонстрируются на электронном экране, установленном на Главной улице. В общем, малыми силами делают большую работу.

В нашем поселении мы создаем максимум условий для того, чтобы каждый подросток, юноша или девушка были активными участниками общественной жизни и могли найти себе занятие по душе и развивать свои способности, потенциал, заложенный в них от природы.

– Вы одновременно возглавляете исполнительную и представительную ветви власти в Новодевяткинском поселении. Не в этом ли кроется секрет слаженной работы администрации и депутатского корпуса?

– Взаимодействие администрации и совета депутатов, по моему твердому убеждению, должно строиться на условиях равноправного союза, участники которого объединены общей целью. Наша главная задача – повышение качества жизни и создание комфортных условий для наших людей. К этой цели мы движемся, в этом направлении работаем.

В администрации у нас трудится всего 13 человек, это команда единомышленников, где каждый специалист на своем месте. Что же касается совета депутатов, то там работают в основном местные жители, хорошо знающие проблемы поселения и пути их решения. И ещё – у новодевяткинцев выработался мощный «избирательный иммунитет» – карьеристы, корыстолюбцы, представители всяческих лобби и просто бездельники, желающие занять депутатские кресла, у нас не проходят, отсеиваются ещё на этапе предвыборной борьбы.

Мы хотим, чтобы каждый житель Нового Девяткино чувствовал себя участником общего, единого дела. Чем больше людей вовлечено в общественную жизнь, тем это лучше и правильнее.

– Как складываются ваши взаимоотношения с областной и районной администрациями?

– Как написал поэт Вяземский Петр Андреевич, «Я пережил и многое, и многих. И многому изведал цену я…». Так вот, без всякой лести могу сказать, что администрация, возглавляемая Андреем Александровичем Низовским, пожалуй, самая эффективная на моем веку. Работается легко и комфортно, и очень важно, что район уже второй год материально помогает поселениям. При нашем дотационном бюджете такая помощь тем более ценна.

Достаточно долго работая в местном самоуправлении, я также делаю вывод, что в прошедшие годы ни один прежний губернатор не сделал ничего существенного для нашего поселения. А наш, я подчеркиваю – наш губернатор Александр Дрозденко, – сделал очень много. Это и поликлиника, и Дом культуры, и очистные, и открытый в прошлом году детсад, и новая школа, и т.д. – можно ещё долго перечислять. Такого внимания мы раньше никогда не видели.

– Какие проблемы поселения остались нерешенными?

– Пожалуй, единственная серьезная проблема, решить которую мы не можем ни собственными силами, ни с помощью района, – это пробки на дорогах вследствие транзитного движения транспорта по нашей территории.

Сейчас существуют два проекта по строительству объездных дорог, разработанных областным дорожным комитетом. Цена вопроса около 8 миллиардов рублей. Правительство работает над выделением субсидий из бюджета РФ, но каковы перспективы их получения – нам неизвестно. И мы все-таки надеемся, что эти проекты будут реализованы, и весь транзит, который сейчас идет по Новому Девяткино и создает пробки на въезде в город, будет отведен через эти две магистрали сразу на КАД.

– Судя по темпам, которыми развивается Новодевяткинское сельское поселение, можно с уверенностью говорить о его будущем. Как вы считаете, без чего был бы невозможен успех?

– Уверен, что достижения возможны только благодаря тесному взаимодействию с жителями поселения. Наша администрация всегда открыта – в прямом и переносном смысле. Наш лозунг: «Власть для народа, а не народ для власти». Именно так мы планируем работать и дальше. И если люди нам доверяют, то это основной итог работы руководителя.

Беседовала Светлана Завадская

Фото из архива Новодевяткинского сельского поселения