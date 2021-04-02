Детские оздоровительные лагеря Ленобласти будут работать с 75% заполняемостью

В 2021 году детские оздоровительные лагеря 47-го региона смогут принять больше детей. Согласно утвержденным нормам, учреждения смогут работать при 75% заполняемости. Однако точный перечень лагерей, которые будут осуществлять свою деятельность в этом году пока неизвестно.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом сезоне разрешена деятельность стационарных лагерей, на базе образовательных организаций, палаточного типа, расположенных на территории стационарных лагерей и лагерей труда и отдыха.

Все учреждения должны определить порядок и маршрутизацию больных, чтобы не допустить вспышки коронавирусной инфекции среди детей. Кроме того, весь персонал должен предоставить отрицательный тест на ковид, сделанный не ранее чем за три дня до начала смены. Работники пищеблока также не ранее чем за три дня до начала работы должны обследоваться на наличие норо-, рото – и прочих вирусных заболеваний.

Отметим, что в прошлом году летняя оздоровительная кампания проходила с более жесткими ограничениями. Заселять лагеря отдыха можно было только на 50% от имеющейся мощности, а дети и персонал не имели право покидать лагерь на протяжении всей смены.