В центре «Молодежный» прошла смена «Монополия будущего»

В конце марта в «Молодежном» прошла тематическая смена «Монополия будущего». Она собрала вместе около 60 ребят из разных уголков Ленинградской области. В течение смены подросткам предстояло выбрать внутренние органы власти, благодаря чему они могли попробовать себя в роли избирателя, кандидата или сотрудника избирательной комиссии.

В первый день участников разделили на три отряда: «Треть квадрата», «MoneyWill» и «ФВО» (федерация веселого общения). Гости познакомились друг с другом, а также с педагогическим составом. Второй день начался с тренинга, призванного сплотить ребят и сделать их настоящей командой. После этого прошли выборы, в результате которых подростки разделились на Министерство культуры, Министерство здравоохранения, Министерство обороны, Министерство СМИ. Они избрали президента, «создали» собственный банк и биржу труда. Все как у взрослых. В конце вечера каждый из гостей вступил в свои полномочия и произнес торжественную клятву.

На следующий день приступили к выборам председателя Международной Ассамблеи. Все три государства (отряда) выдвинули своих кандидатов. К этому делу подошли серьезно: подготовили предвыборную кампанию и активно проводили агитацию. Кандидаты поучаствовали в дебатах, на которых представили свою предвыборную программу, а граждане задавали им непростые вопросы. Вечером состоялось музыкальное мероприятие. Кто-то зажигал на сцене, а кто-то смог просто хорошо отдохнуть.

Впрочем, это далеко не единственное музыкальное событие за смену. Ребят ждал еще и конкурс «Евровидение». Они решили повторить некоторые из известных номеров, которые были показаны на конкурсе в разные годы. Первое место присудили команде, исполнившей песню Димы Билана. Хореографические таланты можно было продемонстрировать во время танцевального шоу «EURODANCE». Здесь каждое государство представило по два танца. Кроме того, ребята поучаствовали в театральном фестивале «История одного банкира».

За время смены подростки успели узнать массу полезного. В один из дней в гости приехал адвокат Иван Лялицкий, который имеет опыт работы в следственном комитете. Он не только просветил гостей смены в сфере права, но и ответил на самые волнующие вопросы.

Главной целью государств было увеличение национального богатства. По итогам смены самым богатым государством стала «Федерация веселого общения». В последний день состоялся концерт, на котором наградили самых активных участников. Благодаря смене ребята в игровой форме узнали о системе государственного устройства, попробовали себя в разных ролях. Несмотря на то, что тема смены была серьезной, здесь нашлось место для веселья и творчества.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»